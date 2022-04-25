Рубль отправил негатив в игнор. Акции — нет

Ситуация на внешних рынках сегодня с утра резко ухудшилась. Доллар вырос к евро почти на 0,7%, что вызвало падение стоимости всех сырьевых товаров. В частности, нефть дешевеет более чем на 3%, сверху вниз направляясь к психологически важной отметке $100 за баррель.

Продолжается откат цен на золото, за тройскую унцию которого сейчас дают около $1920. Таким образом, золото пока не может преодолеть рубеж $2000, после чего рост цен мог бы ускориться. Цены на золото сейчас играют значимую роль для курсообразования российской валюты, поскольку свыше 40% доступных России резервов хранятся в золоте.

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Падают котировки промышленных металлов.

Однако рубль все это полностью игнорирует, прибавляя к доллару по итогам первого часа торгов примерно 3%. За единицу американской валюты дают чуть более 73 рублей.

За выходные ухудшения политической ситуации не произошло, поэтому с самого открытия торгов начали продавать валюту те инвесторы, которые покупали ее в пятницу для снижения рисков и хеджирования позиций по рублевым активам. Именно этот фактор вызвал небольшое обесценивание рубля во второй половине пятницы. Кроме того, на текущей неделе бизнесу предстоит рассчитаться с бюджетом по налогам. Поэтому экспортеры будут увеличивать продажу валютной выручки для аккумулирования рублевых средств.

Сильной преградой для укрепления рубля выступит зона 70-73 руб. за доллар. Здесь многие аналитики рекомендуют начинать покупку доллара против рубля, ожидая, что в игру вступит Банк России, стремясь не допустить дальнейшего роста российской валюты и уменьшения рублевых доходов бюджета. Однако сейчас не действует бюджетное правило, в рамках которого монетарные власти купировали избыточное предложения нефтедолларов. Поэтому у регулятора не так много инструментов для сдерживания роста рубля.

В связи с этим прислушиваться к подобным советам аналитиков стоит с очень большой осторожностью.

В отличие от рубля, у российских акций драйверов роста немного, и даже те, которые есть, не могут отыграться из-за недостатка денег на рынке. Против покупок акций играет и технический фактор: с начала апреля Индекс Мосбиржи находится в нисходящем канале, признаков слома которого пока не видно.

Вот и сегодня рынок акций открылся снижением, которое за первый час торгов достигло 2%. При этом Индекс Мосбиржи торгуется чуть ниже отметки 2200 пунктов, которая является технической поддержкой для индикатора. Если в течение дня ситуация на рынке энергоносителей не улучшится, то Индекс Мосбиржи вполне может закрыть день под этим уровнем, что усилит распродажи в дальнейшем.

Из высоколиквидных акций на процент подрастают бумаги «Норильского Никеля». Здесь драйвером покупок являются не только высокие цены на продукцию ГМК, но и решение менеджмента выплатить дивиденды.

Из других бумаг перспективно смотрится «Алроса». По СМИ прошла информация, что Индия ищет пути обхода западных санкций для закупок российских алмазов. С большой вероятностью Индия в этом стремлении не одинока: многие крупнейшие потребители и производители ювелирной продукции продолжат так или иначе закупать продукцию «Алросы».

Из низколиквидных бумаг интересны расписки Fix Price. Бизнес компании нацелен на продажу широкого круга повседневных товаров по низким ценам, и в условиях снижения покупательной способности населения компания имеет все шансы увеличить свою долю на рынке.

На криптовалютном рынке ситуация выглядит негативной. Кус биткоина пытается закрепиться ниже 40 тыс долларов за монету. В последние дни явно видно давление продавцов. Причина распродаж все та же: уход крупного капитала от рисков в связи с сильным ростом курса доллара. Если биткоину в ближайшее время не удастся совершить отскок выше $40 тыс, вероятность тестирования отметки $30 тыс резко возрастет.