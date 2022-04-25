Без светской беседы в Китай ничего не продашь

В течение последних пяти лет Китай прочно занимал лидирующую позицию по объемам внешнеторгового товарооборота среди партнеров России: его доля в общем внешнеторговом товарообороте России росла с 15% в 2017 году до 18% в 2020-2021 гг. Лидирующая позиция принадлежит Китаю как в части экспорта из России, так и в части импорта товаров в Россию: доля Китая в экспорте из России в 2017-2021 гг. составляла от 11% (в 2017 г.) до 15% (в 2020 г.), а доля в импорте в 2017-2021 гг. выросла с 21% до 25%.

С точки зрения взаимодействия двух стран стоит отметить, что Китай — один из партнеров, с которым активно развивается дедолларизация расчетов во взаимной торговле и переход на расчеты в национальных валютах — в рублях и юанях. Так, по данным Банка России, в платежах за экспорт товаров и услуг из России в 2013-2014 гг. суммарная доля рубля и прочих валют, отличных от евро и доллара составляла менее 3%, в 2021 г. эта доля составила 15,6%. В случае импорта России китайских товаров и услуг динамика еще более значимая: с 6,1% в 2013 г. до 31,2% в 2021 г.