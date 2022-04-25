Без светской беседы в Китай ничего не продашь

В течение последних пяти лет Китай прочно занимал лидирующую позицию по объемам внешнеторгового товарооборота среди партнеров России: его доля в общем внешнеторговом товарообороте России росла с 15% в 2017 году до 18% в 2020-2021 гг. Лидирующая позиция принадлежит Китаю как в части экспорта из России, так и в части импорта товаров в Россию: доля Китая в экспорте из России в 2017-2021 гг. составляла от 11% (в 2017 г.) до 15% (в 2020 г.), а доля в импорте в 2017-2021 гг. выросла с 21% до 25%.
С точки зрения взаимодействия двух стран стоит отметить, что Китай — один из партнеров, с которым активно развивается дедолларизация расчетов во взаимной торговле и переход на расчеты в национальных валютах — в рублях и юанях. Так, по данным Банка России, в платежах за экспорт товаров и услуг из России в 2013-2014 гг. суммарная доля рубля и прочих валют, отличных от евро и доллара составляла менее 3%, в 2021 г. эта доля составила 15,6%. В случае импорта России китайских товаров и услуг динамика еще более значимая: с 6,1% в 2013 г. до 31,2% в 2021 г.
Лидерство Китая во внешней торговле России может стать хорошей базой, во-первых, для замещения поставок в Россию продукции, поставки которой из западных стран ограничены вследствие введенных ими санкций (в том числе это замещение в отдельных случаях может быть временным — на период, необходимый для организации собственного производства); во-вторых, для переориентации части поставок российской продукции с западных рынков.
При этом стоит отметить, что страны ЕС и США также являются крупными внешнеторговыми партнерами для Китая. Например, если посмотреть отдельно на США, можно отметить, что в 2017-2020 гг. среднегодовая доля США в общем экспорте Китая составляла около 18% (для сравнения средняя доля России — 2%), а доля США в импорте Китая — 7% (для России — 3%). С учетом этого на фоне постоянно оказываемого давления США на Китай по вопросу поддержки санкций против России необходимо продолжать постоянно мониторить ситуацию. Потенциально возможно некоторое временное замедление сотрудничества в целях выжидания, наблюдения за ситуацией (что, однако, в настоящее время не подтверждается доступными данными). Вместе с тем в публичном поле уже фигурируют некоторые заявления отдельных китайских представителей о стратегическом характере партнерства с Россией и о намерениях укреплять это партнерство.
Возвращаясь к вопросу о возможностях переориентации части поставок российской продукции, направляемых ранее в страны ЕС и США, стоит отметить те товарные категории, которые обладают наиболее высоким экспортным потенциалом России на рынке Китая. К таким товарам можно отнести, например: медные катоды, полуфабрикаты из железа или стали, ракообразные, замороженная рыба, калийные удобрения.
При этом при выходе на китайский рынок российские поставщики должны быть готовыми и учитывать, что китайские рынки можно назвать достаточно конкурентными, на них зачастую представлено большое количество поставщиков, в том числе и местных.
Кроме того, при взаимодействии с китайскими партнерами важно учитывать их менталитет, особенности ведения бизнеса и процесса сотрудничества. Это особенно важно с учетом того, что деловая культура Запада и Востока существенно различается. Так, например, часто отмечается, что важно соблюдение иерархии во время встреч и переговоров; важны светские беседы, в том числе ценятся разговоры о китайской культуре, традициях; важно установление личных отношений при ведении совместной деятельности. Также экспертами в целом китайские контрагенты, как правило, оцениваются как трудолюбивые, спокойные, сдержанные и терпеливые, ценящие уважение и «живые» контакты. Соответственно, эти же черты будут оценены китайскими представителями и в зарубежных партнерах.
Справочно:
В январе 2022 г. доля Китая в российском экспорте и импорте товаров составила 13% и 31% соответственно. При этом показатели и экспорта, и импорта росли по сравнению со значениями января 2021 г.: экспорт — на 34% до 5,8 млрд долл. США, импорт — на 65% до 7,2 млрд долл. США. Рост показателей торговли товарами и услугами наблюдался также и по результатам первого квартала 2022 г., по публикуемым данным Главного таможенного управления Китая. Так, экспорт товаров и услуг из России за первый квартал 2022 г. вырос на 31% до 21,73 млрд долл. США, а импорт — на 25,9% до 16,44 млрд долл. США.
Китай же по итогам 2021 г. является лидером по стоимостному объему поставок в Россию высокотехнологичной продукции, если смотреть данные на примере полупроводниковых приборов, лазеров, телефонных аппаратов и прочей подобной аппаратуры, передающей и приемной аппаратуры для радиовещания и телевидения, в том числе мониторов, проекторов.