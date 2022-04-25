Центробанк изменил порядок расчета официальных курсов валют

Официальные курсы иностранных валют к рублю будут устанавливаться в соответствии с новой методикой, сообщает ТАСС, ссылаясь на сообщение Центробанка.

«Обменный курс доллара США по отношению к рублю будет рассчитываться на основе данных Московской биржи о средневзвешенном курсе доллара США по отношению к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 до 15:30 по московскому времени», - говорится в материалах регулятора.

Также в пресс-релизе сообщается о том, что для повышения репрезентативности официальных обменных курсов евро и юаня по отношению Центральный банк будет использовать аналогичную методику для расчета их средневзвешенных обменных курсов.

Новый метод вводится для «обеспечения непрерывности деятельности экономических агентов» в России, следует из документа. Прежде курс доллара рассчитывался за период с 10:00 до 16:30 по московскому времени, а для курсов евро и юаня использовался другой метод.

Ранее глава Минпромторга РФ Денис Мантуров заявил на форуме «Иннопром» в Ташкенте, что Россия заинтересована в увеличении расчетов в национальных валютах со странами БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР), Шанхайской организацией сотрудничества (ШОС) и Евразийский экономический союз (ЕАЭС).

Он отметил, что за прошедший год рост товарооборота между Российской Федерацией и странами ЕАЭС, БРИКС и ШОС составил от 34% до 38%, а вместе эти союзы обеспечивают половину мировой экономики.