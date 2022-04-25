В 2022 году в ОЭЗ Москвы откроется инновационный центр микроэлектроники

В особой экономической зоне (ОЭЗ) «Технополис “Москва”» завершается строительство одного из корпусов будущего Инновационного центра в области электроники. Проект предназначен для размещения предприятий, которые смогут увеличить объемы выпуска продукции, в том числе для замещения импортных комплектующих. Об этом сообщил 25 апреля Владислав Овчинский, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы, входящего в комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы.

«На площадке “МИЭТ” в столичной ОЭЗ создается Инновационный центр проектирования, инжиниринга, трансфера технологий и подготовки кадров в области электроники. Строительство ведет “Зеленоградский инновационно-технологический центр” (АО “ЗИТЦ”), который вложит в проект 1,5 млрд рублей. Концепция предусматривает возведение двух корпусов, где прежде всего разместятся резиденты площадки “МИЭТ”. Сегодня на завершающей стадии находится строительство первого объекта – пятиэтажного здания общей площадью более 5 тыс. кв. м», – рассказал Владислав Овчинский.

Предприятия смогут разместить свои мощности в Центре уже в 2022 году, уточнил глава ОЭЗ Геннадий Дегтев. По его словам, в корпусе расположатся научные и производственные участки, где будут работать коллективы АО “ЗИТЦ” и “Завода ПРОТОН” совместно с учеными Университета “МИЭТ”. «На созданных площадях они смогут более оперативно отрабатывать и внедрять новые технологические решения. Мощный импульс к развитию получит и сама территория ОЭЗ, где работают порядка 30 компаний микроэлектроники», — добавил он. Геннадий Дегтев напомнил, что в прошлом году резиденты ОЭЗ этой отрасли на 30% увеличили выпуск своей продукции, нарастили поставки на российском рынке и за рубежом.

Первый камень в основание Инновационного центра заложили в феврале 2021 года. За год строители возвели первый корпус, сейчас прокладывают инженерные коммуникации, ведется внутренняя отделка помещений. Одновременно разрабатывается концепция благоустройства территории.

Проектом предусмотрено также строительство 11-этажного административного корпуса общей площадью 20,6 тыс. кв. м, где будут выполняться инжиниринговые работы и вестись подготовка выпускников Университета «МИЭТ». Здесь появится также центр трансфера технологий и лаборатории для проектной деятельности. Строительство уже идет, предполагаемый срок окончания работ — октябрь 2024 года.

ОЭЗ «Технополис “Москва”» расположена на 5 площадках общей площадью 223,3 га: одна в Печатниках и четыре в Зеленограде – «Алабушево», «Микрон», «МИЭТ», «Ангстрем». Резиденты пользуются особыми мерами поддержки: они освобождены от уплаты имущественного, транспортного, земельного налога и от таможенных пошлин, ставка налога на прибыль – 2%. Также действуют льготы по аренде земли, выделенной под строительство предприятия, а по его завершении можно выкупить землю за 1% кадастровой стоимости.