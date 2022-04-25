В ГИБДД разъяснили вопрос об автоматическом продлении действия истекших прав

Срок действия водительских удостоверений, истекающий с 1 января 2022 года по 31 декабря 2023 года, автоматически продлевается только для национальных водительских удостоверений и действует исключительно на территории России. Об этом сообщили ТАСС в Главном управлении по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России.

«Если необходимо управлять транспортным средством за границей, следует сменить водительское удостоверение», - пояснил собеседник агентства.

Госавтоинспекция также обращает внимание водителей на ряд условий, при выполнении которых необходимо будет сменить удостоверение.

«Водительские удостоверения придется менять, если изменились данные водителя, имеются медицинские ограничения на управление транспортом или само удостоверение утеряно или повреждено», - сообщили в ведомстве, добавив, что в этих случаях можно записаться на получение лицензии через госуслуги, МФЦ или обратиться в подразделение ГИБДД.

12 апреля премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании президиума правительственной комиссии по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций объявил, что российские водительские удостоверения, срок действия которых истекает в период с 1 января 2022 года по 31 декабря 2023 года, будут автоматически продлены на три годы. Речь, в данном случае, идет примерно о 5 миллионах водительских удостоверений, пишет ТАСС.