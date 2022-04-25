В МИД оценили меры России для снижения рисков от действий Запада

Москва приняла своевременные меры по снижению рисков от действий Запада и активно переходит на расчеты в национальных валютах, в том числе с Азербайджаном и Арменией, заявил в интервью РИА Новости директор четвертого департамента стран СНГ МИД Денис Гончар.

«Мы заранее начали принимать меры по снижению рисков, связанных с фактически недобросовестными действиями Запада в мировой экономике», - сообщил Гончар.

Дипломат также прокомментировал влияние санкций на сотрудничество Москвы с Азербайджаном и Арменией.

«По имеющимся экспертным оценкам, около 30% всей торговли России и Азербайджана осуществляется в рублях. Сама архитектура российско-азербайджанских экономических отношений в целом мало подвержена влиянию внешних негативных факторов и быстро адаптируется к нестандартным ситуациям», — подчеркнул дипломат.

Он добавил, что Россия остается одним из ведущих экономических партнеров Азербайджана и занимает первое место среди импортеров азербайджанских нефтепродуктов.

«Армения активно ищет новые ниши взаимодействия», - сказал Гончар.

Он напомнил, что эти вопросы обсуждались в ходе переговоров, проведенных министром экономики Армении Ваганом Керобяном в Москве 11-12 апреля с руководством Минпромторга, Минсельхоза и Минфина России.

Рассмотрение этой темы продолжалось на встречах Николы Пашиняна с Владимиром Путиным и Михаилом Мишустиным 19 и 20 апреля, добавил Гончар. Стороны договорились о расширении использования национальных валют в расчетах в рамках взаимной торговли , заключил дипломат.