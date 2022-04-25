В «Росатоме» разработали композиционную пасту для 3D-печати деталей атомных реакторов

Специалисты АО «НИИграфит» (предприятие входит в научный дивизион госкорпорации «Росатом») изготовили композиционную пасту из российского сырья для 3D-печати карбидокремниевой керамики.

Как отмечает пресс-служба «Росатома», это первая подобного рода разработка, представленная российскими учеными. Материал, в частности, можно использовать для изготовления деталей, таких как подшипники и рабочие колеса насосов, для перспективных ядерных реакторов. Также композиционная паста будет востребована в авиационной промышленности.

«Напечатанные на 3D-принтере изделия из нового материала по своим характеристикам не будут уступать аналогам, получаемым традиционным способом. При этом использование аддитивных технологий на стадии формования позволит изготавливать сложнопрофильные изделия из карбида кремния гораздо быстрее за счет уменьшения количества и объема необходимых технологических операций», — рассказал младший научный сотрудник лаборатории разработки медицинских материалов «НИИграфита» Ильнур Ляпин.

Сообщается, что в данный момент также идет работа над самим 3D-принтером, не имеющим в мире полных аналогов. Сборка его пилотного образца намечена на конец 2022 года, ввести оборудование в эксплуатацию планируется в середине 2023-го.

В условиях ужесточения западных санкций российские предприятия готовятся к дефициту запчастей для и иностранного оборудования и техники, а некоторые уже столкнулись с ним, писал ранее «Эксперт». Одно из решений проблемы предлагает отраслевой интегратор «Росатома» компания «Русатом — Аддитивные технологии» («РусАТ»), которая специализируется на реверс-инжиниринге деталей из металлических сплавов, а также на частичном или полном производстве методом трехмерной печати. Компания выступила с инициативой запуска «оперативной линии» для предприятий, которые столкнулись с трудностями или вынуждены остановить производство из-за нехватки запчастей и материалов. Специалисты компании будут консультировать всех желающих по возможности заменить отсутствующие детали аналогами, напечатанными на 3D-принтере.