В Роскосмосе на этой неделе определят дату следующего пуска «Сармата»

Сроки проведения следующих летно-конструкторских испытаний баллистической ракеты «Сармат» будут определены на этой неделе, заявил в своем Telegram-канале генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

«Предприятия Роскосмоса приступили к подготовке очередных летно-конструкторских испытаний стратегической МБР "Сармат". Их даты будут определены на этой неделе», - написал Рогозин. По словам главы Роскосмоса, в настоящее время завершается подготовка к серийному производству ракеты.

20 апреля с космодрома Плесецк в Архангельской области был осуществлен первый пуск межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат». Задачи по запуску были выполнены в полном объеме, а также подтверждены расчетные характеристики на всех этапах полета ракеты, напоминает ТАСС.

Первый полк, вооруженный межконтинентальными баллистическими ракетами «Сармат», планируется сформировать в Красноярском крае не позднее осени, сообщил в комментарии агентству генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин. По его словам, «Сармат» будет использовать те же шахты, что и «Воевода», которые переделывать не нужно. Потребуется только определенная доработка электроники, отметил Рогозин, подчеркнув, что это сэкономит огромные средства и время на внедрение системы.

