В России появилась первая энергетическая установка для морских платформ

Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК, входит в госкорпорацию «Ростех») разработала первую российскую энергетическую установку ГТА-8 для морских добывающих платформ.

Как говорится в сообщении, опубликованном на сайте «Ростеха», первые установки будут осуществлять энергоснабжение арктической ледостойкой платформы «Каменномысское-море» у берегов Ямала.

«Энергетическая установка может работать на двух видах топлива: газообразном и жидком, что снижает стоимость эксплуатации и упрощает обслуживание. Всего платформа получит четыре агрегата ГТА-8, суммарная мощность электростанции составит 32 МВт», — уточняется в пресс-релизе.

По словам первого заместителя гендиректора «Ростеха» Владимира Артякова, первая поставка оборудования намечена на 2023 год. Он пояснил, что до настоящего момента на российских морских платформах использовалось зарубежное энергооборудование. «Наши научные и производственные компетенции позволяют произвести полное импортозамещение в данном сегменте. Электростанция на базе энергетических установок ГТД-8 — это первый продукт в линейке агрегатов, над созданием которой мы работаем. Оборудование способно работать в экстремальных условиях и будет снабжать энергией морские ледостойкие платформы», — подчеркнул Артяков.

В сообщении отмечается, что «Ростех» также разрабатывает и производит широкую линейку наземных энергетических газотурбинных агрегатов мощностью от 2,5 до 25 МВт, в частности, газотурбинные электростанции ГТЭС-2,5, «Урал-6000» и турбину большой мощности ГТД-110М.

Месторождение Каменномысское-море в акватории Обской губы (Ямало-Ненецкий автономный округ) было открыто в 2000 году, его запасы — 535 млрд кубометров природного газа; добыча должна начаться в 2025-м. Несколько месторождений в окрестностях Ямбурга (Каменномысское-море, Северо-Каменномысское, Семаковское, Тота-Яхинское, Антипаютинское, Чугорьяхинское, Обское, Парусовое, Северо-Парусовое) планируется разрабатывать взаимосвязанным технологическим комплексом с транзитом газа через имеющиеся мощности на Ямбургском месторождении.

Ранее «Эксперт» сообщал, что Объединенная двигателестроительная корпорация изготовит газоперекачивающие агрегаты ГПА-25 для участков Северного газотранспортного коридора «Грязовец — КС Славянская» и «Бованенково–Ухта». Комплекты агрегатов мощностью 25 МВт будут поставлены в 2022-2023 годах. Созданием оборудования занималась кооперация компаний «ОДК-Газовые турбины», «ОДК-Пермские моторы» и «ОДК-Авиадвигатель». В качестве привода центробежного компрессора в агрегатах применяются газотурбинные двигатели ПС-90ГП-25. Оборудование планируется использовать для расширения мощности компрессорных станций «Бабаевская», «Пикалевская», «Дивенская», «Гагарацкая», «Воркутинская» и «Усинская».