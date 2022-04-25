В России появится аэрокосмическая инновационная долина

В Рязанской области будет создана аэрокосмическая инновационная долина, где планируется разрабатывать передовые технологии, материалы и новые виды продукции,сообщила пресс-служба Правительства РФ. Постановление о создании новой площадки подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

«Определить следующие направления научно-технологической деятельности, осуществляемой на территории центра: а) аэрокосмические системы и технологии; б) радиотехника, электротехника, электроника; в) информационные системы и технологии; г) биомедицинские технологии и медицинские изделия», — говорится в тексте постановления.

Управлять новой площадкой, которая должна обеспечить научный и технологический рывок, будет учрежденная тем же постановлением некоммерческая организация Фонд «Инновационный научно-технологический центр "Аэрокосмическая инновационная долина"» вог лаве с назначенным его гендиректором Дмитрием Авдеевым.

Отмечается, что инициаторами формирования центра выступили Московский авиационный институт и правительство Рязанской области. В сообщении дополняется, что разработкой новых направлений займутся компании-резиденты ИНТЦ.

Предполагается, что появление «Аэрокосмической инновационной долины» создаст 2,8 тыс. новых рабочих мест.

Как сообщила пресс-служба правительства, о своём желании участвовать в работе ИНТЦ заявили уже более 30 компаний, которые разрабатывают около 60 инновационных проектов. Кроме того, заинтересованность в сотрудничестве выразили Объединённая авиастроительная корпорация, ВКО «Алмаз – Антей», «Роскосмос» и АО «Корпорация “Тактическое ракетное вооружение”».