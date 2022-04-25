Российские энергоносители вызвали раскол в Евросоюзе

По словам Верховного представителя Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, у полного запрета импорта российских энергоносителей или штрафных пошлин на закупки у России нефти и газа пока на континенте недостаточная поддержка. О том, что не весь ЕС хочет отказываться от российских нефти и газа, главный европейский дипломат рассказал в интервью немецкому изданию Die Welt: «Сейчас у нас в ЕС нет единой позиции по этому вопросу».

Главным противником на пути превращения эмбарго на российский уголь в эмбарго на все энергоносители из России является Венгрия.

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Венгерский премьер-министр Виктор Орбан называет такой запрет «красной линией» и говорит, что венгры переступать ее не собираются.

Благодаря системе принятия важных решений в Евросозе вето одного Будапешта вполне достаточно для того, чтобы сорвать введение полного эмбарго на российские энергоносители.

К тому же, в этом вопросе Венгрию поддерживает Германия. Канцлер ФРГ Олаф Шольц, например, пару недель назад заявил, что Берлин энергично работает над ослаблением зависимости от российской нефти, но вводить полный запрет не готов. Согласно недавнему отчету Министерства экономики ФРГ, за последние два месяца зависимость от российского угля, запрет на покупки которого вступает в силу в августе, снизилась с 50 до 25%, нефти – с 35 до 25% и газа – с 55 до 40%. Глава ведомства Роберт Хабек планирует уже в декабре 2022 года практически полностью избавиться от российской нефти, а от газа из России - к лету 2024 года. Однако с ним согласны далеко не все немецкие эксперты. Многие считают, что обретение энергетической независимости затянется на несколько лет.

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Ряд европейских стран призывают к ведению шестого пакета санкций против России. Брюссель сейчас готовит санкции и проводит глубокий анализ полного запрета импорта российской нефти.

Россия является одним из крупнейших поставщиков нефти в Европу. На нее приходится, по данным Eurostat, немногим более четверти всего европейского импорта «черного золота».

Боррель сообщил, что нефтяное эмбарго будет обсуждаться на саммите Евросоюза, который состоится в конце мая. Он не думает, что до майского саммита по этому вопросу будет принято какое-нибудь решение.

«Окончательных предложений по эмбарго на нефть и газ еще нет»,- подчеркнул в интервью главный дипломат Европы.

Так что в шестом пакете санкций, о принятии которого на этой неделе без приведения источников сообщает Die Welt, энергетических санкций, к большому огорчению противников Москвы, вновь не будет.