Вероятность снижения ключевой ставки на этой неделе очень высока

Сейчас ключевая ставка Банка России находится на уровне 17%. Однако текущая финансово-экономическая конъюнктура позволяет говорить о том, что ситуация изменится уже к концу недели.

Так, в банке «Русский Стандарт» с высокой долей вероятности ожидают от ЦБ РФ действий, направленных на понижение ключевой ставки.

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«На фоне серьезного ослабления инфляционных ожиданий, а также смещения поведенческих моделей населения в пользу сбережения, снижение кредитного плеча в потребительском кредите, Банк России практически со 100% вероятностью будет понижать ставку на предстоящем 29 апреля заседании. Наиболее вероятным сценарием в данный момент видится понижение ключевой ставки до 14%», — заявил «Эксперту» Максим Тимошенко, CFA, директор департамента операций на финансовых рынках банка «Русский Стандарт».

Стоит отметить, что, согласно сообщениям СМИ, тезис о грядущем понижении ключевой ставки в целом разделяют также представители Сбербанка и «МКБ Инвестиций». Согласны с обозначенной тенденцией и в Совкомбанке. При этом там полагают, что в дальнейшем ключевая ставка будет понижаться еще значительнее.

«В пользу смягчения монетарной политики выступают замедление инфляции, снижение инфляционных ожиданий, стабилизация рубля и финансовой системы, спад экономической активности. Данные Росстата указали на замедление недельной инфляции к 15 апреля с 0,66% до докризисных 0,20%. Годовая инфляция, по нашим оценкам, поднялась до 17,6%. Банк России сообщил о том, что инфляционные ожидания населения в апреле резко снизились до 12,5% с 18,3% в марте», — сообщил «Эксперту» главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.

По его словам, курс рубля и доходности ОФЗ вернулись на уровни до начала конфликта на Украине, а структурный профицит ликвидности банковского сектора вновь превысил 1 трлн рублей. Управляющие Банка России повторили сигнал о том, что ЦБ будет рассматривать возможность дальнейшего снижения ставки на ближайших заседаниях, глава ЦБ Эльвира Набиуллина сообщила, что инфляция будет оставаться повышенной из-за ограничений на стороне предложения, поэтому регулятор будет стремиться вернуть инфляцию к целевым 4% постепенно, к 2024 году, подчеркнул аналитик.

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«Ожидаем, что снижение ключевой ставки приведет к уменьшению стоимости основных банковских продуктов – вкладов, потребительских кредитов, ипотеки. Кредит в экономике станет дешевле, что поддержит потребительский и инвестиционный спрос. Мы ожидаем, что Банк России оставит сигнал о возможности дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях. Полагаем, что на конец года ключевая ставка может опуститься до 10-12% годовых», — предположил Михаил Васильев.

Ранее «Эксперт» писал, что опыт работы центробанков самых разных стран показывает — ничто не мешает регулятору поддерживать уровень ключевой ставки даже ниже инфляции, если того требуют текущие приоритеты макроэкономического регулирования.

При этом в текущей экономической ситуации доступность банковских кредитов для российской промышленности, напрямую зависящая от основного инструмента денежно-кредитной политики ЦБ, является важнейшим фактором, который в итоге с высокой долей вероятности и определит, сможет ли наша страна успешно преодолеть санкционное давление Запада.