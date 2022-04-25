Вице-мэр Ефимов: Сервис сверки финансово-лицевых счетов стал самой популярной услугой для предпринимателей на mos.ru

За первый квартал 2022 года властям Москвы через портал mos.ru поступило более 340 тыс. обращений, основные запросы касались сервиса сверки финансово-лицевых счетов. Об этом рассказал 25 апреля заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«С начала года от бизнеса поступило свыше 343 тыс. обращений, 95% из них касались сервиса сверки финансово-лицевых счетов. С его помощью предприниматели могут, например, узнать актуальную ставку арендной платы, получить детализацию операций по счету, запросить акт сверки расчетов, оплатить счета напрямую через mos.ru», — рассказал Владимир Ефимов.

Портал представляет собой единую цифровую экосистему взаимодействия города и бизнеса. На нем предприниматели столицы могут получить все основные государственные услуги и воспользоваться сервисами в имущественно-земельной сфере. Всего на сайте доступно более 200 услуг и сервисов для предпринимателей, а общее количество зарегистрированных корпоративных личных кабинетов превышает 420 тыс.

В частности, бизнесмены Москвы обращаются к властям по имущественным вопросам: заключить договор и дополнительное соглашение к нему, получить землю в аренду или выкупить участок. Более 99% обращений по имущественно-земельным вопросам направлены онлайн, добавил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман. Он добавил, что электронный формат экономит время предпринимателей и делает городские услуги и сервисы прозрачнее и доступней.

Статус своего обращения заявитель может отследить онлайн, оповещения приходят по электронной почте или в личном кабинете, добавил Максим Гаман. «Помимо наиболее востребованного сервиса сверки финансово-лицевых счетов, еще почти 2,7 тыс. обращений были за госуслугой «Присвоение, изменение или аннулирование адреса объекта адресации», свыше 1,1 тыс. — за предварительным согласованием предоставления земельного участка, более тысячи – за госуслугой «Выдача копий правоудостоверяющих, правоустанавливающих документов», — отметил он.

Кроме того, с помощью портала бизнес может подать заявку на краткосрочную аренду помещения, проверить статус договора аренды или безвозмездного пользования городской недвижимостью в режиме реального времени, рассказал министр правительства Москвы, руководитель департамента информационных технологий города Эдуард Лысенко. Кроме того, на mos.ru можно уточнить сведения о финансово-лицевых счетах, запросить акт сверки расчетов или оплатить разные счета. Он добавил, что также на портале доступен сервис записи на видеоконсультацию, где можно задать специалистам вопросы в сфере землепользования, аренды или жилья.