Вице-мэр Ефимов: В Москве создадут 550 тыс. рабочих мест в рамках проекта «Индустриальные кварталы»

В Москве на 10% выросло количество рабочих мест, которые появятся в рамках проекта по комплексному развитию неэффективно используемых территорий «Индустриальные кварталы». Оно теперь составляет 550 тысяч, рассказал 25 апреля заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.



«По проекту «Индустриальные кварталы» уже заключено 7 договоров с инвесторами, они преобразуют участки бывших промзон «Октябрьское поле», «Алтуфьево», «Коровино», «Кунцево», «Братцево» и недострой в Тропарево-Никулино. Сейчас в проработке находится еще около 150 проектов редевелопмента неэффективно используемых городских территорий, в рамках которых мы увеличили объем высокотехнологичной промышленной застройки. В результате на 10% выросло общее число новых рабочих мест: с 500 тысяч до 550 тысяч», — сообщил Владимир Ефимов.



Развивать планируется участки из 11 округов Москвы. Всего по итогу этих проектов в городе построят около 35 млн кв м недвижимости, добавил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман. По его словам, всего построят 8 млн кв. м. производственных площадей и 17 млн кв м общественно-деловых объектов. «Кроме того, возведут порядка 10 млн кв м, из них 3,5 млн – по программе реновации. Также в новых индустриальных кварталах появятся парки, скверы, аллеи», – отметил Максим Гаман. Всего под озеленение выделено 320 га территорий, уточнил он.



По планам правительства Москвы, проект комплексного развития территорий (КРТ) «Индустриальные кварталы» позволяет задействовать в новых проектах территории города, которые не используются или фактически заброшены. Первый такой договор Власи столицы подписали в июле 2020 года – это проект КРТ в производственной зоне «Октябрьское поле» общей площадью 5,92 га. Инвестиции в ее развитие промзоны оцениваются в 14 млрд рублей, бюджетный эффект составит около 300 млн рублей в год. Реализация проекта рассчитана на 6 лет, но инвестор планирует завершить строительство до 2024 года.



В начале ноября 2020 года в Москве прошел первый в стране аукцион на право заключения договора КРТ, в его ходе реорганизуют часть промзоны «Коровино» на севере города. А в начале июня на XXIV Петербургском международном экономическом форуме подписали еще два договора: о комплексном развитии территории «Кунцево» и второго участка «Коровино». В сентябре 2021-го по итогам аукциона состоялось подписание пятого договора: о реорганизации промзоны «Алтуфьевское шоссе».



В этом году власти Москвы заключили еще два соглашения о КРТ: о редевелопменте заброшенной стройки на западе города в районе Тропарево-Никулино и бывшей промзоны «Братцево».