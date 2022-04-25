Владимир Ефимов: Арендаторы и собственники земли получили отсрочку платежей за 2 квартал на сумму более 5 млрд рублей

Арендаторы городской земли в Москве, предоставленной без торгов, а также собственники участков, изменившие вид разрешенного их использования, на 6 месяцев отсрочили платежи по рассрочке за второй квартал этого года на общую сумму более 5,3 млрд рублей. Об этом сообщил 25 апреля заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

В рамках антикризисных мер поддержки бизнеса, принятых 22 марта этого года, арендаторы городской земли, предоставленной для строительства, могут на полгода отсрочить платежи по рассрочке за второй квартал. Так же и собственники земельных участков, меняющие вид разрешенного использования, могут обратиться за переносом таких платежей.

«После введения антикризисных мер поддержки за помощью города за месяц обратились 78 арендаторов земельных участков, по которым изменена цель предоставления на строительство. Бизнесу дали отсрочку по оплате арендных платежей за второй квартал на 6 месяцев на сумму 3,82 млрд рублей. Кроме того, по обращениям 14 собственников участков с измененным видом разрешенного использования, предусматривающим строительство и реконструкцию, предоставлена отсрочка по оплате в размере 1,51 млрд рублей. Мера позволит девелоперам снизить затраты на текущие градостроительные проекты», — сообщил Владимир Ефимов.

Чтобы получить отсрочку арендных платежей и оплаты за смену вида разрешенного использования земельных участков, инвесторы должны направить обращение в департамент городского имущества в свободной форме, указав адрес земельного участка, номера договора аренды или финансово-лицевого счета.

Уже получившие помощь города девелоперы занимают 100 земельных участков общей площадью 241 га, добавил руководитель департамента городского имущества Максим Гаман. «Объекты расположены преимущественно на юге, северо-востоке и юго-востоке столицы. В настоящее время мы продолжаем принимать запросы от застройщиков на получение экономической поддержки», — добавил он.