Власти Москвы снизили ставку по льготным кредитам для промышленных предприятий

Процентные ставки по льготным кредитам для столичных промышленных предприятий снижены с 15% до 11% годовых. О решении, принятом правительством Москвы, сообщил в своем блоге мэр Москвы Сергей Собянин. Столичный градоначальник при этом отметил, существенно улучшить условия льготного кредитования московской промышленности позволило снижение Центральным банком ключевой ставки с 20% до 17%. Собянин выразил надежду, что ставка ЦБ будет уменьшаться и далее.

«Процентные ставки были снижены с 15% до 11% как для новых заемщиков, так и по кредитам, заявки на которые были одобрены ранее», — подчеркнул мэр Москвы.

Кроме того документ расширяет круг потенциальных заемщиков: теперь поддержку от городских властей смогут получить не только производственные предприятия обрабатывающих отраслей, но и организации их других сфер:

строительство;

транспортировка и хранение;

деятельность гостиниц и предприятий общественного питания;

деятельность в области информации и связи;

деятельность в области архитектуры и инженерно-технического проектирования; технических испытаний, исследований и анализа;

научные исследования и разработки;

административная деятельность и сопутствующие дополнительные услуги;

образование;

деятельность в области здравоохранения и социальных услуг;

деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений;

предоставление прочих видов услуг.

Максимальный размер кредита на пополнение оборотных средств составляет 500 млн рублей.

Правительством столицы установлены единые критерии отбора организаций, имеющих право на льготное кредитование. Так на льготу имеют право претендовать предприятия, которые осуществляют деятельность на территории города Москвы, не имеют задолженности по налогам и сборам свыше 50 тысяч рублей и имеют не менее 150 сотрудников.

По данным Сергея Собянина, на текущий момент уже предприятия уже подали 64 заявки на получение льготных кредитов на общую сумму 43,6 млрд рублей. Объем субсидирования процентных ставок по этим кредитам составит 1,79 млрд рублей. Т.е., экономика, как отметил градоначальник, выбрала примерно 20% лимита московской кредитной программы в 10 млрд рублей.

«После снижения ставок и расширения круга получателей дело должно пойти веселей», — заметил мэр .

Московский фонд поддержки промышленности и предпринимательства уполномочен оказывать финансовую поддержку хозяйствующим субъектам любых отраслей экономики при условии их регистрации и осуществления деятельности в городе Москве. Таким образом, фонд сможет максимально быстро реализовать меры правительства Москвы по обеспечению устойчивого развития отдельных секторов экономики города, подчеркнули в пресс-службе.