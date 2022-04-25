Выборы во Франции стали прологом к новой интриге

Эммануэль Макрон стал первым за 20 лет переизбранным президентом Франции и третьим французским лидером после Шарля де Голля и Жака Ширака, который остается на второй срок. Однако характер второго срока Макрона зависит от результатов парламентских выборов, которые пройдут в июне и после которых будет сформирован новый состав правительства. Итоги президентской гонки говорят в пользу того, что движение “Вперед, Республика!” не сможет повторить успех 2017 года, когда партия Макрона достаточно легко завоевала абсолютное большинство в нижней палате французского парламента после победы на выборах главы государства.

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Все против одной

В 2022 году во многом повторились события 2002 и 2017 годов, когда после первого раунда президентских выборов ряд кандидатов объединились в коалицию против “Национального фронта” (называем также “Национальным объединением”). Так, в 2002 году, когда Жан-Мари Ле Пен вышел во второй тур вместе с Жаком Шираком, большинство кандидатов выступили в поддержку Ширака. В 2017 году в первом раунде победили Марин Ле Пен и Эммануэль Макрон. Занявший тогда третье место Жан-Люк Меланшон обратился с призывом не голосовать за Ле Пен.

В ходе прошедшей выборной кампании конкуренты традиционно обвиняли Марин Ле Пен в радикализме. Этому косвенно способствовал призыв голосовать за главу “Национального фронта” со стороны крайне правого Эрика Земмура, который построил кампанию на лозунгах против мигрантов.

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Основатель левого движения «Непокорившаяся Франция» Жан-Люк Меланшон (около 22 %) сразу после первого тура призвал воздержаться от голосования за Марин Ле Пен. С подобными обращениями выступили Валери Пекресс от “Республиканцев” (4,78 %), коммунист Фабьен Руссель (2,28 %), Янник Жадо от “зелёных” (4,63 %) и мэр Парижа Анн Идальго (1,75 %). В результате во втором туре Макрон, помимо голосов своих сторонников (27,85%), получил поддержку части леваков Жан-Люка Меланшона и неоголлистки Валери Пекресс.

Так результат кандидата от партии “Вперёд, Республика!” оказался близок к 60%. Но для действующего президента и с учетом вышесказанного этот итог трудно назвать иначе, чем скромным. Большая часть Франции — это не Франция центриста Макрона. Данное обстоятельство почти наверняка аукнется ему на парламентских выборах, о чем речь ниже.

Интрига выборов, низкая явка и апатия левых

По данным опросов, главной заботой французов стал резкий рост цен на энергоносители, потянувший за собой и уровень инфляции. Поэтому социальная политика стала одной из главных тем этих выборов.

Марин Ле Пен выстроила свою предвыборную кампанию вокруг решения проблем “обычных людей из маленьких городов”. С 2017 года ей удалось сменить имидж на менее резкого политика. Отказавшись от идеи “фрекзита”, она смягчила свою позицию в отношении членства Франции в ЕС, призывая теперь к реформе ЕС и восстановлению хотя бы частичного суверенитета для европейских стран. Курс Макрона на более глубокую евроинтеграцию, по ее мнению, призван “заменить французский суверенитет европейским”.

Вероятно, недовольство политикой французского правительства стало одной из причин более низкого в сравнении с 2017 годом результата Макрона. Для левых избирателей, которые разочарованы его правлением последние пять лет, действующий президент сохраняет облик “лидера элиты”, "президента для богатых". Результаты голосования говорят в пользу того, что многие из них не пришли на выборы, либо голосовали против всех, оставив незаполненный бюллетень.

Явка составила 63,23 процента, что является одним из самых низких показателей за всю историю президентских выборов во Франции. Явка во втором туре 2017 года составила 74,56 процента.

В отличие от левых, сторонники действующего президента приняли участие в голосовании. Во многом этому способствовала интрига, созданная социологами. Опросы предполагали незначительный разрыв между кандидатами. Такие прогнозы должны были побудить сторонников президента Франции прийти на избирательные участки. Если бы речь шла о серьезном отрыве Макрона от Ле Пен, многие избиратели могли бы остаться дома, решив, что исход выборов предопределен.

“Третьим туром” станут выборы в Национальное собрание

Возможности продолжения курса Макрона в значительной степени зависят от того, смогут ли его сторонники сохранить парламентское большинство.

Главный оппонент вчерашнего победителя в прошедшей кампании Марин Ле Пен традиционно плохо выступает на парламентских выборах. Как и в ходе президентской гонки, на выборах в Национальное собрание против партии Ле Пен выступает большая часть политических сил.

У Республиканской партии сейчас нет сильного лидера, который мог бы привести их к успеху на парламентских выборах. Об этом свидетельствует низкий результат кандидата в президенты Валери Пекресс.

В этих условиях наиболее вероятный лидер, который мог бы объединить значительную часть левых — это Жан-Люк Меланшон.

На выборах в июне Макрон может лишится большинства в Национальном собрании, после чего ему придется создавать коалицию. Это сущесвтенно ограничит его самостоятельность, уж таков характер конституции “Пятой республики”. У Меланшона при этом есть шанс попасть в правящую коалицию, либо возглавить парламентскую оппозицию правительству Макрона.