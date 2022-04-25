Газовый рынок Европы: конъюнктура не способствует обвалу цен

Несмотря на периодические и довольно заметные волны снижения, цены на газ практически не имеют потенциала для движения вниз. В этом сходятся практически все эксперты и участники рынка.

В самом деле, оснований считать, что «голубое топливо» подешевеет в долгосрочной перспективе не дает ни Европа, которая раз за разом твердит о намерении отказаться от российского газа, ни поставщики СПГ, которые «на радостях» от геополитической обстановки спешат заработать как можно больше, пока это возможно.

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Отказаться от российского газа Европа по-прежнему не может

Цены на голубое топливо на ICE Futures к закрытию торгов пятницы снизились почти на 5%, оставшись выше отметки 1050 долларов за тысячу кубометров. Ценовой минимум составил 1044,2 доллара, а цена закрытия – 1063,1 доллара, что на 4,9% ниже расчетной цены накануне — 1117,4 доллара.

В понедельник утром ситуация на газовом рынке остается стабильной, отметил в беседе с корреспондентом «Эксперта» эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Игорь Галактионов. Фьючерсы на газ с поставкой на нидерландском хабе TTF, обращающиеся на бирже ICE, торгуются в рамках обычной для данного инструмента волатильности с небольшим приростом к уровням пятницы. Котировки находятся около 99 евро за МВт*ч (1100 долларов за тыс. кубометров).

Стабильности цен способствует, в частности, заявление представителя «Газпрома» о том, что поставки газа в Европу через украинскую территорию остаются стабильными и даже растут. Как сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя холдинга Сергея Куприянова, заявки европейских потребителей на российский газ к 24 апреля немного выросли и составляют 51,7 млн куб. м, а транзит со стороны России продолжается в штатном режиме.

В субботу объем заявок составлял 48,6 млн куб. м, что более чем в два раза ниже поставок по долгосрочному бронированию на транзит газа через Украину (около 109,5 млн куб. м в сутки). В последнее время Европа снизила закупку газа у России на фоне снижения спотовых цен, роста ветрогенерации и потепления в регионе.

Впрочем, отказаться от российского газа Европа по-прежнему не может, в связи с чем даже Еврокомиссия признала, что, так или иначе осуществлять оплату газа в рублях, вероятнее всего, придется.

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Сообщения о том, что у европейских потребителей есть возможность оплачивать российский газ, не нарушая санкций, позволяют рассчитывать, что цены будут постепенно снижаться в ответ на завершение отопительного периода, полагает Игорь Галактионов. Однако существенного снижения ждать не приходится, поскольку заполненность ПХГ едва превышает 30%, а к концу сентября необходимо будет восстановить показатель до 90%. К концу мая, ожидает аналитик, цены могут опуститься до 800-900 долларов за тыс. кубометров.

Пока на рынке газа все в целом спокойно, подтвердил «Эксперту» и начальник отдела экономического и отраслевого анализа Центра аналитики и экспертизы Промсвязьбанка Евгений Локтюхов. Цены, ввиду завершения отопительного сезона, несколько снижаются, но остаются выше 1000 долл./1000 куб м.

По мнению эксперта, несмотря на межсезонье, спрос на газ в Европе сохранится благодаря планам по восстановлению запасов к следующему осенне-зимнему сезону. Цены скорее могу снизиться из-за ослабления спроса на газ в Азии (из-за вспышки короновируса в КНР), но вряд ли сильно. В ПСБ ожидают, что уровень 900-1100 долл./тыс. за куб. м сохранит свою актуальность.

Стабилизация зоне технической поддержки

Цены на газ в Европе (TTF Нидерланды) к концу апреля упали более чем в два раза с исторического максимума в начале марта, указала «Эксперту» аналитик по товарным рынкам компании «Открытие Инвестиции» Оксана Лукичева. По ее словам, сказывается, естественно, сезонное снижение потребления газа, а также постепенное разрушение спроса из-за высоких цен.

Запасы газа в европейских ПХГ, хотя и постепенно прирастают, остаются на низком уровне — заполненность всего 31%. При этом, заполненность в британских ПХГ существенно выше — 82%. Это связано с достаточными объемами СПГ, поступающего в Великобританию.

Как отмечает эксперт, для этого на островах в свое время были построены терминалы по приему СПГ, которые в Европе только в проектах. В связи с этим строительство терминалов — это путь к замещению трубопроводного газа на СПГ. Однако этот процесс требует времени, минимум — 2-3 лет, в течение которых придется покупать трубопроводный газ по ранее заключенным контрактам.

В целом процесс замещения ускоряется, констатировала Оксана Лукичева. К моменту построения терминалов по приемке СПГ долгосрочные контракты постепенно будут завершаться, а новых уже можно не заключать, либо заключать более короткие. Европейские страны поставили цель к концу 2023 года заместить 77 млрд кубометров российского газа. Наверняка часть этих поставок будет замещена за счет СПГ.

Цены на СПГ естественно останутся в несколько раз выше, чем на трубопроводный газ. Это продолжит поддерживать высокую инфляцию в еврозоне. Данный процесс разворачивается без участия и безотносительно действий России.

Пока же, как рассказал «Эксперту» специалист департамента стратегических исследований Total Research Николай Вавилов, после неудачной прошлой недели для котировок природного газа, которые за пять дней потеряли 11% и остановились в районе 6,6 долларов за млн БТЕ (британская тепловая единица — в этих единицах измерения стоимость газа рассчитывается на Нью-Йоркской товарной бирже), ждать чего-то экстраординарного от утра понедельника было бы наивно.

Неделя для газа стартует на отметке 6,5 долларов за млн БТЕ. Тут имеется сильная техническая поддержка, около которой в ближайшее время цена будет консолидироваться и возьмет небольшую передышку после полуторамесячного ралли. До прошлой недели котировки росли пять недель подряд, превысив отметку 8 долларов за млн БТЕ, что является рекордом с октября 2008 года.

На прошлой неделе МЭА пересмотрело прогноз потребления газа в этом году до 4,086 трлн кубометров, что на 11 млрд меньше результатов 2021 года. Это негативно отразилось на газовых фьючерсах, считает эксперт.

При этом на рынок влияет неопределенность вокруг российского газа и крайне высокие цены на спотовом хабе в Нидерландах, которая по-прежнему не опускается ниже 1000 долларов за тысячу кубов. Учитывая максимально быстро обновленные рекорды стоимости, а также перераспределение экспорта США и Катара, чей СПГ теперь в приоритетном направлении из-за более высоких цен отправляется в Европу, стоимость газа постепенно начала снижаться.

На этой неделе прогнозировать каких-то серьезные движения не стоит, уверен Николай Вавилов. Поскольку сейчас цена фьючерс на природный газ находится около своей серьезной поддержки, то, вероятнее всего, далеко от этого уровня отходить она не будет. Расклад, при котором его цена опустится ниже 6,3 долларов за млн БТЕ, крайне маловероятен. Спрос по-прежнему огромен, а неопределенность и завышение цен поставщиками будет подталкивать котировки вверх. Предполагаемый диапазон движения котировок на неделю — 6,4-7 долларов за млн БТЕ.