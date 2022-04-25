Зачем Япония решила участвовать в американо-китайском противостоянии

От эпохи американского лидерства в эпоху американо-китайской конкуренции. Именно так трансформировался мир по мнению авторов т.н. «Голубой Книги» - официальном ежегодном докладе по внешней политике, который готовит японский МИД. «Мир в действительности перешел от эпохи, когда США вместе с передовыми демократиями демонстрировали лидерство в поддержке стабильности и процветания международного сообщества с помощью своей подавляющей политической, экономической и военной мощи, в эпоху китайско-американской межгосударственной конкуренции», - говорится в цитате, которая обошла, пожалуй, все мировые агентства.

Эксперты, конечно же, сразу найдут в этой цитате ряд преувеличений и, мягко говоря, прямого вранья. Однако на самом деле ничего такого в ней нет – она лишь отражает взгляд Японии на происходящие события.

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Так, например, у многих специалистов вызывает вопрос пункт о «лидерстве США», которое «обеспечивало мир и процветание мирового сообщества». Ведь именно американское лидерство завело то самое мировое сообщество в нынешний кризис, когда Россия вынуждена проводить спецоперацию на Украине, Турция вторгается в Ирак, Европа находится в состоянии глубочайшего кризиса, иранцы раздумывают над перспективой ядерного оружия, северные корейцы им регулярно трясут – а вся мировая экономика оказалась в глубокой рецессии. По сути, Америка банально не справилась с ролью лидера – для этого у нее оказалось слишком мало политического такта и слишком много желания воспользоваться своим превосходством над другими странами в собственных корыстных целях. Так почему ж японцы так хвалят это лидерство?

Хвалят они его потому, что для Японии «мировое сообщество» - это прежде всего они. И с этой точки зрения лидерство США действительно привело к миру и процветанию Токио. А исчезновение этого лидерства видится как самая большая угроза национальной безопасности.

Абсолютная лояльность

Между Японией и США уже много десятков лет существует своеобразный симбиоз. Токио полностью поддерживает американскую внешнюю политику, встраивается в нее и является «непотопляемым» авианосцем США в Восточной Азии. То, что в России считают «отказом от суверенитета» японцы рассматривают скорее как инструмент обеспечения собственной безопасности. Для Японии отношения с США имеют не просто колоссальное, а первостепенное значение. В «Голубой книге» особо указывается, что с момента прихода Байдена к власти в начале 2021 года до февраля 2022 года между Вашингтоном и Токио состоялось «восемь саммитов и 15 встреч на уровне министров иностранных дел». Однако ровно так же японские власти поддерживали контакт и с Трампом – по сути, японский премьер Синдзо Абэ стал первым иностранным лидером, который поздравил республиканца с победой на президентских выборах, и в ходе дальнейшей работы не перечил американскому лидеру ни в чем. Трамп лояльность ценил, поэтому японского лидера не дрессировал, не унижал и не ставил на место (как он это делал с главами европейских государств).

Именно абсолютной лояльностью Соединенным Штатам объясняется отчасти и инспирированный Токио кризис в российско-японских отношениях, когда Япония крайне активно включилась в санкционную войну против РФ. В ответ Москва закрыла ритуальные, но важные для имиджа Японии переговоры по заключению мирного договора, после чего Токио сделал новый шаг и заявил об окончании мягкой позиции по Курильскому вопросу. В нынешней версии «Голубой книги» южная часть курильских островов называется не «спорной территорией» и даже не «японской территорией», а «территорией, незаконно оккупированной Россией». С дипломатической точки зрения между этими терминами очень большая разница – фактически Токио обнулил все многолетние достижения в российско-японских отношениях, которые были достигнуты при премьер-министре Синдзо Абэ.

Россия принесена в жертву

Обнулил – и, казалось бы, сделал большую ошибку. Ведь если, как уверяют японские дипломаты, мир вступает в эпоху американо-китайской конкуренции, а Япония жестко пристегнута к Соединенным Штатам, то она должна делать все для усиления своего полюса и ослабление конкурентных позиций. С этой точки зрения разрыв отношений с Россией (а значит отказ от попыток балансировать Китай в «повороте Москвы на Восток»), уход японских компаний с российского рынка (освобождающий место для китайских), отказ импортировать в России полупроводники и иные продукты хайтека (резко повышающий зависимость Москвы от китайских аналогов) является, мягко говоря, крайне контрпродуктивным. И отнюдь не способствует победе американо-японского полюса в конфликте.

Однако у Токио иная точка зрения. В разговоре с корреспондентом Эксперта Online высокопоставленный японский дипломат пояснил, что Япония не могла занять иную позицию – и именно из-за усиления американо-китайской конфронтации. Причем помимо очевидного аргумента «если мы не осудим Россию за Украину, то Запад не осудит Китай за его действия в Восточной Азии» (на который вполне можно было бы ответить «ну осудите, зачем ж жесткие санкции вводить), был другой, более важный для японских властей. Они считают, что действия Москвы на Украине якобы вдохновляют Китай на более активную и агрессивную политику в Восточной Азии. И не только на Тайване – Пекин, напомним, оспаривает принадлежность занятых японцами островов Сэнкаку (которые китайцы называют Дяоюйтай). Поэтому, наказывая Россию Япония, по ее мнению, бьет по рукам китайцев.

Сложная, конечно, игра. Запутанная, по-японски многогранная – но для Токио абсолютно безальтернативная. Лишенная дипломатического маневра из-за сонма внутриполитических ограничений, не имеющая достаточного количества региональных союзников из-за своего прошлого (и учитывающая, что воспоминания о японских зверствах периода Второй Мировой войны будут шириться прямо пропорционально военному усилению Японии), вынужденная идти в колее американской внешней политики и принципиально не готовая признать китайское господство в Восточной Азии – Страна Восходящего Солнца не имеет особых альтернатив нынешнему запутанному и сложному курсу. И не может не участвовать в американо-китайской конкуренции – до последнего японца.