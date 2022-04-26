Аэропорт «Южный» в Орле отреставрируют до конца 2023 года

Построенный в 30-е годы прошлого века аэропорт «Южный» в Орле будет отреставрирован и сможет возобновить работу после 15 лет простоя.

Об этом сообщает пресс-служба правительства Орловской области, передает ТАСС.

«Правительство РФ опубликовало проект постановления о распределении субсидий из федерального бюджета субъектам РФ для реализации госпрограммы "Развитие транспортной системы". В соответствии с документом, на реконструкцию инфраструктуры орловского аэропорта "Южный" до конца 2023 года планируется направить 1 млрд рублей», — говорится в сообщении. Уточняется, что в текущем году регион получит 400 млн рублей, в 2023 году — 600 млн.

Ранее в правительстве РФ вышло поручение ускорить работу по включению мероприятия по ремонту искусственных покрытий объектов наземной инфраструктуры аэропорта «Южный» в комплексный план расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года, отмечает агентство.

Для возобновления работы аэропорта в Орле потребуется капитальный ремонт взлетно-посадочной полосы, модернизация рулежной дорожки и перрона, а также обновление здания аэрокомплекса.

Аэропорт «Южный» был построен в первой половине ХХ века. В послевоенное время на базе воздушной гавани сформировали 472-й истребительный авиационный полк противовоздушной обороны. В 1979 году полк был перебазирован в Курск, аэропорт переоборудовали в гражданский объект.

В 90-е годы была создана авиакомпания «Орел-авиа». В 1998 году ей на смену пришла компания «Трансаэро», удлинившая полосу и повысившая класс аэродрома до второго. Перевозчик планировал построить терминал и перрон, однако в 2004 компания ушла из Орла в Санкт-Петербург в 2004 году, не реализовав планы. С тех пор аэропорт принимал частные рейсы, которые прекратились в 2007 году.

Ранее «Эксперт» писал о том, что в Чечне объявили победителя тендера на выполнение работ по реконструкции грозненского аэропорта «Северный». Цена договора составит 15 млрд 109 млн рублей, говорится на сайте госзакупок. На участие в тендере была подана одна заявка — от ООО «Смарт Констракшн», с которым и заключили контракт. Открытый конкурс на выполнение работ по реконструкции аэропорта «Северный» объявила ФКУ «Ространсмодернизация». Предполагается, что работы по реконструкции и строительству объектов воздушной гавани будут выполнены до 1 декабря 2024 года.