Антисанкционный закон: бей своих, чтоб чужие боялись

Согласно отзыву кабинета министров, опубликованному на сайте Госдумы, введение уголовной ответственности в данном случае является перебором. Кроме того, в кабмине не согласились с тем, что исполнение санкций предлагается трактовать как злоупотребления полномочиями.

Законопроект внесли в Госдуму несколько депутатов и сенаторов. Согласно пояснительной записке к документу, им предлагается дополнить часть вторую статьи 201 «Злоупотребление полномочиями» УК РФ.

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Речь идет о наказании за действия, совершенные «в целях исполнения решения иностранного государства, союза иностранных государств или международной организации о введении мер ограничительного характера против Российской Федерации».

Исполнение санкций в РФ предлагается карать штрафом в размере до 1 млн рублей или в размере дохода осужденного за период до пяти лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности на срок до трех лет. Также предусмотрено лишение свободы на срок до 10 лет с лишением права занимать определенные должности на срок до трех лет.

Авторы законопроекта исходят из того, что введение и соблюдение санкций иностранными государствами или союзами иностранных государств — это ответственность этих государств и союзов, а также их должностных лиц. Однако если кто-то внутри РФ решит ограничивать права и свободы граждан РФ, юридических лиц, органов или организаций, то такие лица должны нести уголовную ответственность», — говорится в пояснительной записке.

В свою очередь, правительство указывает, что статья 201 «Злоупотребление полномочиями» по своей сути защищает интересы коммерческих и иных организаций. И смысл законопроекта в том, чтобы защитить интересы граждан России, а также интересы государства. Предлагаемый подход не позволит обеспечить эти цели в полной мере, указано в отзыве.

«Вызывают замечание приравнивание вводимого обстоятельства к тяжким последствиям злоупотребления полномочиями и избыточность наказания, предусматривающего максимальное наказание», — считают в правительстве. Более того, там отмечают, что статья 201 Кодекса направлена на обеспечение добросовестной работы управленческого аппарата в коммерческих и иных организациях, то есть на защиту интересов службы в указанных организациях.

Таким образом, предлагаемый в законопроекте подход не позволит обеспечить в полной мере защиту прав и свобод граждан РФ, прав и законных интересов юридических лиц, интересов и безопасности РФ, поскольку заявленная в материалах к законопроекту его направленность предполагает более широкий субъектный состав.

«В связи с этим предлагаемая квалификация признания исполнения решения иностранного государства, союза иностранных государств или международной организации о введении мер ограничительного характера как вида злоупотребления полномочиями нуждается в дополнительном обосновании», — заключили в правительстве.

Прессинг вместо поддержки

Блокирование действия западных санкций на территории России должно быть мягким и выборочным, высказал мнение «Эксперту» Никита Донцов, руководитель коммуникационной группы «Влияние». Бизнесу сегодня очень сложно, и нужно помогать ему выстраивать новые логистические цепочки, сохранять занятость и производственные процессы, помогать искать новые рынки сбыта.

«Российский бизнес не будет соблюдать западные санкции, а наоборот, начнет искать максимум возможностей их обхода. Конечно, иностранные компании, работающие в России, могут публично объявлять о соблюдении санкций, но для них также нужен не кнут, а пряник — стимулирующие меры, возможно — налоговые или таможенные льготы, чтобы их риски были нивелированы возможностями», — подчеркнул эксперт.

Сейчас каждая компания, даже с иностранным капиталом, которая приняла решение продолжить работу в России, должна стать «нашей». Не нужно их ограничивать или усложнять им работу. Напротив, надо создать для них максимально комфортные условия, чтобы показать пример и другим иностранным компаниям, что в России вести бизнес комфортно, безопасно и выгодно. Более того, иностранных инвесторов не нужно пугать уголовным преследованием, штрафные санкции будут работать намного эффективнее, уверен Никита Донцов.

Новый законопроект предполагался его авторами как один из документов, вписывающихся в целый рад антисанкционных нормативных актов, сообщил в беседе с корреспондентом «Эксперта» Вадим Ткаченко, юрист, основатель и СЕО консалтинговой группы vvCube. Фактически документ должен был войти в число ответов наших законодателей на законопроекты, принимаемые в США и ЕС в огромном количестве. По сути же получается, что обсуждаемая законодательная инициатива направлена на наказание не Запада, а собственного бизнеса, который и без того находится сейчас в непростом положении.

Посыл авторов документа понятен, и этот закон можно было бы даже приветствовать, если бы в документе были четко прописаны все критерии злоупотребления полномочиями, которые предлагается ввести. А потому, можно только поддержать позицию кабмина, который в своем отзыве указал — уже существующий закон, в который предлагается внести изменения, был принят для того, чтобы защищать бизнес, а не давить на него. Новая же статья, напротив, сделает закон карательным, подчеркнул юрист.

«Сейчас документ, по сути, является “ситуативным”, но не отвечающим интересам ни власти (которая неоднократно давала понять, что не будет идти на неразумные шаги, способные навредить нашей экономике), ни бизнеса, который вместо необходимой поддержки может получить новую “страшилку”. Запад активно вводит свои ограничения, и никакой бизнес не заинтересован еще больше усугублять ситуацию», — сказал Вадим Ткаченко.

На текущий момент в экономике сложились достаточно неопределенные отношения с западными странами. Бизнес только начинает находить возможности, ищет варианты для сотрудничества и пытается стабилизировать работу в новых условиях. Поэтому сейчас достаточно тяжело прогнозировать, за какие конкретно нарушения все же будет необходимо вводить наказания. Очевидно одно — законодательные меры нужно дорабатывать, и на это потребуется время, резюмировал Вадим Ткаченко.