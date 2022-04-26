От С-25 до С-400 и С-500: инновации в ПВО начинались при Берии

История каждого современного вида вооружений знает день, когда это оружие появилось на свет. Днем рождения отечественных зенитно-ракетных систем (ЗРС) принято считать 26 апреля 1953 года. В этот день на полигоне Капустин Яр в Волгоградской области первая созданная советскими конструкторами зенитная ракета под управлением специальной радиолокационной станции впервые поразила самолет-мишень Ту-4.

Первая советская зенитно-ракетная система называлась С-25 и имела шифр «Беркут». За нею последовали все более современные ЗРС: гроза американских и израильских истребителей легендарная С-75 и заставившая натовские самолеты-разведчики держаться подальше от границ СССР дальнобойная С-200, нынешние С-300 и С-400…

А 25 апреля 2022 года в серийное производство запустили самую новую зенитно-ракетную систему — С-500 «Прометей». Она способна обнаруживать цели даже в ближнем космосе и уничтожать любые самолеты и ракеты, угрожающие безопасности России.

В поисках воздушного щита

История создания С-25 «Беркут» неотделима от Корейской войны. Нельзя сказать, что без нее система не появилась бы на свет, но сроки появления могли быть другими. В ответ на вмешательство в военное противостояние на Корейском полуострове СССР рисковал получить массированный воздушный удар — возможно, с применением атомных бомб, носителями которых были в то время стратегические бомбардировщики Boeing B-29 Superfortress. Эта угроза заставила Сталина потребовать от оборонщиков срочного создания оружия, способного прикрыть важнейшие города страны и прежде всего — Москву.

Начало работам по созданию системы, получившей шифр «Беркут», положило совершенно секретное постановление Совета министров СССР № 3389-1426 от 9 августа 1950 года. Оно начиналось словами: «Совет Министров СССР считает, что развитие современной бомбардировочной авиации, идущее в сторону значительного увеличения скоростей бомбардировщиков и повышения потолка их полета, требует изыскания новых, соответствующих этим условиям, средств противовоздушной обороны городов и стратегических объектов, более эффективных в сравнении с существующими средствами ПВО».

Констатировав новые угрозы, советское правительство постановило «принять предложение Конструкторского бюро № 1 (тт. Куксенко П.Н., Берия С.Л., Кутепова Г.Я.) о разработке противосамолетных снарядов-ракет и новейших радиолокационных средств управления ими, с целью создания современной системы противовоздушной обороны городов и военных объектов». Документ определял высокие требования к новой системе. Она должна была уметь обнаруживать цели на расстоянии не менее 200 километров, автоматически сопровождать их при любых маневрах и поражать «при скорости полета до 1000 км/час и высоте 20-25 км, в любое время суток и при любой видимости и с вероятностью поражения близкой к 100%». При этом от «Беркута» требовали возможности «отражения массовых налетов бомбардировщиков противника, с помощью подъема с земли необходимого количества самонаводящихся на цель снарядов-ракет».

Подобных систем на тот момент не создавал никто в мире. Немецкие разработки зенитных ракет едва вышли из стадии экспериментов. За океаном имелся зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) «Найк-Аякс», но он не умел отражать массированные атаки — каждая ракета наводилась по отдельному радиолучу и только на одну цель. Советским конструкторам предстояло совершить настоящий прорыв в деле развития средств противовоздушной обороны. И они его совершили.

Откуда взялся «Беркут»

Шифр «Беркут» составили из фамилий двух конструкторов: Павла Куксенко и Серго Берии. С конца 1940-х годов Куксенко и его дипломник, сын всесильного наркома и партийного деятеля, плотно занимались вопросами создания противокорабельной ракеты воздушного базирования КС-1 «Комета». Угроза массированного бомбового удара по СССР вынудила руководство страны даже поднять вопрос об использовании «Комет» против вражеских самолетов, но такую роль новинка взять на себя не могла. Зато ее создатели на прямой вопрос «Можно ли быстро разработать зенитную ракету?» ответили «Да!» — и получили распоряжение немедленно заняться проектом государственной важности.

Для создания С-25 было организовано конструкторское бюро КБ-1 во главе с Павлом Куксенко. Вторым главным конструктором стал Серго Берия. Заместителем главных конструкторов и руководителем радиолокационного отдела назначили Александра Расплетина: именно РЛС должны были стать «мозгом» новой системы. Разработкой ее «рук» — зенитной ракеты В-300 — занялось конструкторское бюро Семена Лавочкина, создателя легендарных фронтовых истребителей Ла-5 и Ла-7.

Разработку «Беркута» передали под контроль специально организованного Третьего главного управления Совета министров СССР. Отстранение военных от проекта объяснялось просто: опиравшиеся на опыт недавней войны зенитчики слишком скептически смотрели на ракеты. Уже после того, как С-25 приняли на вооружение, специально для скептиков из Минобороны пришлось устроить показательные стрельбы по воздушным целям из зенитной артиллерии и «Беркута», наглядно доказав преимущества последнего.

Стоит сказать еще об одном человеке, который имел непосредственное отношение к истории создания С-25 — Лаврентии Берии. Как руководитель Специального комитета при Совмине, он курировал все работы, связанные с новейшим оружием: атомным и ракетным. Атомом занималось Первое главное управление правительства, ракетами — Третье. Хотя никакого специального образования ни в одной из этих областей Лаврентий Берия не имел, его организаторские способности и уникальное положение в советской верхушке гарантировали атомной и ракетной отраслям режим наибольшего благоприятствования. Заодно — как министр внутренних дел СССР — Берия обеспечивал режим строгой секретности всех атомных и ракетных разработок.

Правительство СССР установило по теме «Беркут» жесткие сроки работ. Постановление от 9 августа 1950 года требовало «иметь к ноябрю 1952 г. для обеспечения ПВО г. Москвы полный комплект входящих в систему «Беркут» радиолокационных установок, управляемых снарядов-ракет, стартовых устройств и самолетов-носителей». Да-да, С-25 задумывалась двухкомпонентной! Зенитные ракеты В-300 стартовали с наземных пусковых установок, а их облегченный вариант Г-300 — с перехватчиков Г-310, которые представляли собой приспособленные в качестве носителей ракет первые советские стратегические бомбардировщики Ту-4. Воздушный компонент С-25 дошел до стадии летных испытаний самолетов и наземных пусков Г-300, после чего в ноябре 1953 года работы в этом направлении прекратили: эффективность В-300 оказалась достаточной для решения всех поставленных перед «Беркутом» задач.

Любопытная деталь: ставя жесткие сроки, правительство в том же постановлении оговорило и меры поощрения для создателей «Беркута». Главным конструкторам в случае успеха полагалось по 700 тысяч рублей, ведущим техническим руководителям — по 500 тысяч. Предусматривались премии для проявивших себя научных и инженерно-технических работников: участвовавшим в решении важнейших конструкторских задач — по 300 тысяч на группу из 5-6 человек, и по 200 тысяч — для групп, занимавшихся вопросами обеспечения. На премирование остальных участников разработки «Беркута» выделялся еще миллион рублей.

Окольцованная Москва

Создатели С-25 сумели выдержать заданные сроки. Хотя порой казалось, что сделать это будет невозможно. Одной из главных проблем стало создание системы обнаружения целей и наведения ракет. От мысли сделать В-300 самонаводящимися отказались почти сразу: такая аппаратура отнимала большую часть внутреннего пространства ракеты, отведенного для боевой части. Наводить каждую ракету с помощью отдельного радиолуча, как американцы, тоже не захотели: в состав ПВО Москвы планировалось включить свыше 1000 ракет, для наведения которых потребовалось бы более двух тысяч РЛС. Эти станции не только забили бы весь диапазон, но и просто не уместились на отведенных под «Беркут» площадях.

К концу 1950 года будущий академик и главный конструктор ракетных систем ПВО Александр Расплетин и его радиолокационный отдел смогли создать многоканальную РЛС наведения Б-200. Каждая такая станция обнаруживала и сопровождала до 20 целей, а также выдавала целеуказание двум десяткам зенитных ракет и наводила их на вражеские самолеты. Одна станция Б-200 охватывала сектор в 60 градусов, и потому вся система новой противовоздушной обороны Москвы, основанной на системе «Беркут», получила секторную конструкцию.

Чтобы обезопасить столицу от налетов, создали два кольца ЗРК «Беркут». Каждый комплекс состоял из станции Б-200 и 60 стартовых столов для ракет, расположенных на расстоянии 1,2-4 км от нее. Дальнее кольцо располагалось на удалении 90 км от Москвы, и в него входили 32 комплекса. В состав второго кольца, отстоявшего от столицы на 50 км, входили еще 24 ЗРК. Всей этой системой управляли центральный командный пункт (его дублировал запасной КП) и четыре секторных.