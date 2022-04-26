Большинство российской молодежи видят перспективы профессионального роста в РФ

Почти три четверти россиян видят перспективы своего профессионального развития в России, сообщает ТАСС итоги опроса, проведенного платформой «Россия - страна возможностей».

«Большинство респондентов (74%) отметили, что видят перспективы профессионального развития и карьеры в России. В то же время молодые люди в возрасте 25-35 лет (77%) наиболее позитивно оценивают свои возможности карьерного роста», - говорится в отчете.

Еще 88% респондентов заявили, что ситуация у них на работе является стабильной, за последние два месяца для сотрудников в основном ничего не изменилось. 73% респондентов продолжают находиться на том же рабочем месте. У 66% опрошенных зарплата осталась на прежнем уровне. Доходы 20% сотрудников снизились, в то время как доходы 14% выросли.

Еще 59% респондентов заявили, что намерены пройти переквалификацию, поскольку ощущают нехватку знаний и навыков. Большинство из них считают, что им не хватает знания иностранных языков (59%), юридической грамотности (38%), знаний в области финансов (34%), гибких навыков (33%) и знания языков программирования (33%).

Опрос среди 2640 респондентов проводился с 6 по 19 апреля 2022 года и охватил все регионы России. 2082 респондента были моложе 35 лет.