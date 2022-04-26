Дачные воры переориентировались на стройматериалы

Прошедшей зимой у дачных воров в России изменилась система ценностей. Если раньше они выносили из домов кастрюли, ведра, изделия из алюминия, нержавейки и меди, чтобы сдать их в пункты приема металлов, то сейчас воруют в основном стройматериалы и сантехнику. Об этом РИА Новости рассказали в «Росгосстрахе».

«Если раньше на дачах воровали в основном "металл", то этой зимой злоумышленники больше интересовались строительными материалами, включая сантехническое оборудование и оборудование, предназначенное для отопительных систем. Объяснить такой выбор можно ростом стоимости материалов для строительства и ремонта», — пояснили в страховой компании.

По данным «Росгосстраха», на кражи и противоправные действия третьих лиц пришлось 10% от общего количества страховых случаев, произошедших этой зимой, причем, их количество заметно выросло по сравнению с аналогным периодом прошлого года. Чаще же всего за страховыми выплатами клиенты обращались после повреждений частных домов (35%), которые произошли из-за сильного снега или ветра. На втором месте — пожары (26%), на третьем — повреждения водой (24%).

Ранее «Эксперт» писал, что жертвами преступлений в России за первый квартал текущего года стали 5,6 тыс. человек, что на 11% меньше аналогичного периода 2021 года. Число зарегистрированных преступлений тоже снизилось — почти на 4%, при этом на 8% выросло количество преступлений, совершенных мигрантами. Согласно статистике МВД, четыре преступления из пяти (81,9%) были зарегистрированы в городах и поселках городского типа (395 тысяч), шестая часть — в сельской местности (85,2 тыс., 17,7%).

