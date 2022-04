“Дикая Мята” анонсировала новую волну артистов на второй уикенд

Среди них — PYROKINESIS, Kedr Livanskiy, Everthe8, Тося Чайкина, “Дайте танк (!)”, Сироткин, Нейромонах Феофан и многие другие. Лайнап «Дикой Мяты. VIOLET» еще будет пополняться, а билеты на первый уик-энд «Дикая Мята. GREEN» (17-19 июня) уже закончились.

Также на «Дикой Мяте. VIOLET» объявили блок «Дикое Мясо» — к лайн-апу добавились “ядерные” «Ермак!», ТАйМСКВЕР, TRITIA и Hell Bruizes. Еще одним нововведением фестиваля станет блок Vashana Trance Party — гостей ждет ночная транс-вечеринка: Сrazy Astronaut, ANT+SHIFT, Somnia, Miss Yo-Yo, Michael Demos, Breaking System! Такого на «Дикой Мяте» еще не было!

Второй уик-энд “Дикой Мяты” - это инди, альтернатива, техно, транс и хип-хоп. Это “Дикая Мята” на максималках! На данный момент в лайн-апе уже заявлены Дельфин, АИГЕЛ, PYROKINESIS, Космонавтов нет, Фёдор Фомин, Kedr Livanskiy, “Дайте танк (!)”, Сироткин, IOWA, WOODJU, Нейромонах Феофан, RSAC, playingtheangel, Bad Zu, Everthe8, OLIGARKH, ЛАУД, тима ищет свет, ТАйМСКВЕР, FONAREV, 3H Company, Сrazy Astronaut, Nikita Zabelin, Механический пёс, Эрика Лундмоен, ICHI, I Am Waiting for You Last Summer, TRITIA, Александр Нуждин, КУРАРА, Щенки, Дана Соколова, Guru Groove Foundation, Тося Чайкина, Cheese People, ЕРМАК!, Race to Space, WEO, Z-Cat, Ant+Shift, Somnia, PSYBOLORD, Miss Yo-Yo, Michael Demos, Breaking System, Hell Bruizes, DE MORK, JUNCTI, УСVЛ, ENVENN.

Всего зрителей ожидает свыше 70 выступлений и диджей-сетов на трех сценах.

У всех желающих есть возможность забронировать билет на «Дикую Мяту. VIOLET» и застраховать себя от переносов и отмены. Доплатить оставшуюся сумму можно в любой момент до начала фестиваля. В случае отмены или переноса сумма брони вернется к покупателю.

«Дикая Мята. VIOLET» — второй уик-энд крупнейшего мультиформатного фестиваля «Дикая Мята». Уик-энд состоится 24-26 июня в п. Бунырево Тульской области.

Команда «Дикой Мяты» заботится о зрителях. Помимо питьевых фонтанчиков, освещенных улиц кемпинга и мощеных дорожек к сценам, к лету на поле появятся, современный инфоцентр, меблированные типи, комфортные домики, комната матери и ребенка и даже стационарный комплекс с душами, туалетами!

Это будет легендарно!

Подробности и билеты — на официальном сайте mintmusic.ru.