Добро пожаловать в Valio: «Велком» зашел молочную реку с сырными берегами

Valio Group сообщила, что продала свое российское подразделение группе компаний «Велком». Согласно заявлению финского концерна, покупатель получил право на бренд Viola, а также завод по выпуску плавленых и полутвердых сыров в Ершово Московской области.

Данное производство специализируется на выпуске сыра под брендами Oltermanni и Viola. Известно, что иной ассортимент для российского рынка, который составляли молочная продукция, напитки и детское питание, выпускался финнами на сторонних площадках по контракту.

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Здесь кроется важный нюанс. В Valio Group отметили, что «Велком» также имеет право производить и продавать продукцию под брендами, не вошедшими в сделку, в течение переходного периода, который может продлиться до конца года. Таким образом, прощаться с молоком, сливками, сметаной и прочей номенклатурой продуктов от Valio пока рано.

«После изменения структуры собственности все сотрудники продолжат работу в компании. Стороны договорились о неразглашении условий и стоимости сделки. В 2020 году продажи российского подразделения Valio в России достигли 85 млн евро. Это составляет примерно 5 % от глобальных продаж концерна (1,8 млрд евро)», — сказано в заявлении финской компании, опубликованном на ее сайте.

Напомним, что концерт Valio сообщил об уходе из России по политическим причинам еще 7 марта. В числе претендентов на его активы числился и холдинг «Русагро», который с 2018 гола активно развивает производство именно молочных продуктов.

В свою очередь для ГК «Велком» приобретенный бизнес откроет новую страницу, поскольку ранее компания занималась исключительно мясной продукцией, а также вегетарианскими альтернативами колбасных изделий.

На момент публикации материала Valio Group и ГК «Велком» на запрос корреспондента «Эксперта» не ответили.

Генеральный директор Национального союза производителей молока («Союзмолоко») Артём Белов отметил в комментарии «Эксперту», что сразу после заявления об уходе Valio из России, начались активные переговоры о продаже активов. Благодаря тому, что финансовые результаты компании за прошлый год были достаточно хорошими, интерес к бизнесу финского концерна наблюдался и со стороны крупных российских холдингов. Напомним, что чистая прибыль Valio в РФ выросла в 2021 году на 29,3% и превысила 320 млн руб. Выручка российского подразделения группы увеличилась на 8,8%, до 8,1 млрд рублей.

Однако «Велком», по словам Артема Белова, стал достаточно неожиданным покупателем. Очевидно компания запланировала диверсификацию бизнеса, предположил эксперт. При этом он уверен, что для «Велком» данный актив — удачное приобретение, которое позволит зарабатывать в новом для компании сегменте. Что касается самой Valio, то для нее, очевидно, решающим фактором стала цена вопроса, а не профиль инвестора.

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Будете есть и не почувствуете разницу

Учредитель и владелец компании Bright Consulting Мария Яшенкова заметила, что не видит причин для возникновения явных производственных проблем у компании «Велком», раньше не занимавшейся производством и продажами в сырном и молочном сегментах.

«Надо понимать, что технологии производства плавленых сыров очень различаются. В целом, Valio производят плавленые сыры и импортируют из Финляндии безлактозную продукцию. Тема с импортом, скорее всего, закроется. Остаются плавленые сыры. Такое производство на порядок проще, чем производство обычных сыров. Закупается сыр, плавится определённым образом и выпускается как готовый продукт. То есть нет проблем с инфраструктурой достаточно дорогостоящей. Само производство довольно компактное и особой проблемы после покупки с ним не будет», — заметила Мария Яшенкова в комментарии «Эксперту».

Единственная проблема, которая может возникнуть у «Велком» — это ароматика бренда Viola. Однако, как подчеркнула Мария Яшенкова, если сделка происходит в нормальном режиме, то соответствующие контракты российской компании могут быть переданы.

«Если это нереализуемо — найдут китайские аналоги. Возможности современной ароматики очень высоки, профессиональные лабораториям могут подобрать имитации любых ароматов: будете есть и не почувствуете разницу», — добавила Мария Яшенкова.

Что касается сделки, то она для «Велком» очень выгодна, уверена эксперт. В данном контексте стоит обратить внимание на очевидную синергию бизнесов.

«Речь идет о товаре аналогичного типа, с аналогичным способом хранения, с аналогичной скоростью довоза до магазина. В случае с товарами от Viola необходимость поставок схожая с основной продукцией «Велком». Необходимая дистрибуционная поддержка — тоже одинаковая. Вообще вся стратегия торговли будет очень похожа. Поэтому я думаю, что здесь проблемы также не будет. Да и, честно говоря, я поражена, что “Русагро” не купили данный актив. Наверное, не компании не сошлись в цене», — заключила эксперт.

