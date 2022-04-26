Польше прикрутили газовый вентиль

Весь день 26 апреля польский сайт Onet с тревогой передавал, ссылаясь на источники в местном правительстве, что «Газпром» прекратил поставки газа. А это половина годового потребления. Bloomberg объясняло ситуацию нежеланием Варшавы платить за «голубое» топливо рублями. Однако вечером того же дня официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов опроверг сообщения о прекращении поставок.

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Газовую интригу в первой половине дня 26 апреля закрутил уполномоченный правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский. Он заявил, что его страна не будет платить за российский газ в рублях.

Напомним, что теперь импортеру российского газа необходимо открыть в «Газпромбанке» два специальных счёта типа «К». На первый из них кладутся евро или доллары за газ. Затем банк конвертирует на Мосбирже валюту в рубли и зачисляет на второй счет «К» покупателя. После чего последний и переводит их на счета «Газпрома». И только после этого сделка в Москве будет считаться завершенной.

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В Венгрии схему приняли полностью. В Словакии — с оговорками. Еврокомиссия 22 апреля обнародовало письмо, в котором было подчеркнуто, что изменение валюты платежа — это дело самих европейских энергокомпаний. Так что те европейские лидеры, которые с негодованием отвергали рубли, вполне вероятно просто лукавят, прикрывая переговоры своих энергетических компаний.

По мнению замгендиректора Фонда национальной энергетической безопасности Алексея Гривача, окончательные итоги перевода платежей на рубли станут известны к двадцатым числам мая, когда настанет череда массовых платежей за поставленный в ЕС российский газ.

Однако Варшаву отличает особенно воинственная позиция в отношении «Газпрома». Как известно, польские политики с каким-то иррациональным ожесточением боролись против «Северного потока-2». Пытались блокировать и СП-1.

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Руководство польской газовой компании PGNiG еще в 2020 году стало запугивать «Газпром» тем, что не будет продлевать долгосрочный договор о поставках, который заканчивает действие в декабре этого года. По этому документу PGNiG должна приобретать у «Газпрома» ежегодно 8,7 млрд кубометров по схеме «бери или плати». При этом цены изначально были привязаны к нефтепродуктовой корзине, а значит в разы меньше, чем сложились в конце прошлого года.

Однако Петр Наимский опрометчиво заявляет, что Польша готова ко «всем возможным рискам», связанным с прекращением поставок газа из России. Видимо, признаком этой готовности и стал созыв в Варшаве 26 апреля, по сообщениям того же Onet, кризисного штаба в министерстве климата и окружающей среды?

Но ситуация не так радужна, как представляют себе в польском правительстве и в руководстве PGNiG. Годовое потребление природного газа в течение 2019-2021 годов, по данным польского министерства энергетики, превышало 21 млрд кубических метров. Собственная добыча — в среднем около 5,6 млрд. То есть, около 26% от потребности. В 2015 году начал работу терминал по приемке СПГ в Свиноуйсце. Проектная мощность — 5 млрд кубов в год. Есть возможность увеличить его мощность еще на 2,5 млрд. Кроме того, есть и планы приобрести и поставити в порту Гданьска плавучий терминал в 4 млрд кубов. Но это все в туманном будущем. Пока же в 2021 году в Польшу было поставлено, по оценке Gas Infrastructure Europe, 3,939 мдрд кубов СПГ. Заметим, что рост ежегодных поставок СПГ не превышает в последнее время 2%.

Итого, в прошлом году без учета российских поставок Польша закрыла свои потребности менее, чем наполовину. Пришлось разместить дополнительные заявки у гонимого «Газпрома». Сверх законтрактованных 8,7 млрд кубов по заранее договоренной цене PGNiG приобрела в России, по данным ФТС, 1,879 млрд кубометров по спотовым ценам, превысившим в среднем в декабре прошлого года $1100 за 1 тыс. кубов. Что в шесть раз дороже, чем цены, заложенные в польский контракт «Газпрома».

Итого, в 2021 году в Польшу поступило 10, 579 млрд кубов, что на 9,4% больше, чем в 2020-ом. Хотя глава PGNiG Павел Маевский утверждает, что каждый год его компания «последовательно ограничивает импорт из России».

Повторяющиеся заявления, как будто, не оставляют сомнений в том, что в Польше собираются полностью прекратить импорт газа из России. Горячие головы в Варшаве предлагают сделать это с 1 января 2023 года. Но все зависит от того, когда точно будет запущен в эксплуатацию газопровод Baltic Pipe из Норвегии. Его проектная мощность — 10 млрд кубов в год (половина потребления). Но когда он заработает в полной мере — неизвестно. А самое главное заключается в том, есть ли на самом деле на норвежском шельфе обозначенные объемы? Многие эксперты утверждают, что норвежским газовым компаниям придется переориентировать часть своих экспортных потоков из Германии. Что вряд ли понравится Берлину.

В целом получается крайне запутанная картина. Варшава не хочет платить рублями за российский газ, потому что намерена в обозримом будущем от него вообще отказаться. Хотя явно опасается немедленного перекрытия. Местные ПХГ заполнены в большей мере, чем в других странах ЕС. Но их мощности ограничены 3,8 млрд кубов (20% от годового потребления). Так что закаченного газа может не хватить на работу предприятий, например, по производству азотных удобрений.

Москва настаивает на новой схеме оплаты. 26 апреля PGNiG должна была провести первую рублевую платежку (во время прежнего платежа от 15 апреля им разрешили ограничится евро).

Официальных данных о том, был ли проведен рублевый платеж, пока не поступало. Но было бы логично жестко предупредить Варшаву. Представитель «Газпрома» Сергей Куприянов вечером 26 апреля заявил, что поставки газа не прекращались. Но он не уточнил объемы. А по неофициальной информации, еще 25 апреля поставки газа на польско-белорусской границе упали на 75%.