Цены на газ в Европе резко отреагировали на прогноз погоды

Интерес к скорости ветра проснулся в последние год-два, после того, как все начали говорить о переходе к чистой энергетике, при котором ископаемые виды топлива предполагается заменить возобновляемыми. Возобновляемые же виды энергии и, в первую очередь, ветровая и солнечная сильно зависят от погоды: для того, чтобы было много ветровой энергии, необходим сильный ветер; а для солнечной энергии – яркое солнце.
Конечно, все прекрасно помнят, что одной из причин начала энергетического кризиса в Европе осенью 2021 года стало безветрие на большей части континента. Трудно сказать, насколько безветренными окажутся ближайшие недели и месяцы в Старом Свете, но после того, как в метеопрогнозах появилась информация о том, что скорость ветра будет низкой, фьючерсы на газ рванули вверх. При этом заявки на российский газ в воскресенье и понедельник тоже выросли. Это может означать только одно: европейцы начинают готовиться к новому безветрию и резкому снижению объемов ветровой энергии.
Цена газа на день вперед на голландском хабе TTF в понедельник, 25 апреля, утром подскочила на 5,26 доллара до 103,54 долларов за мегаватт-час, а по фьючерсным контрактам на месяц вперед рост составил 0,43 доллара до 104,60 за МВт-ч.
«Мы ожидаем значительный рост спроса на газ на этой неделе», - цитирует Reuters аналитиков компании Refinitiv.
В воскресенье и понедельник выросли заявки на российский газ, проходящий по территории Украины.
«Газпром поставляет российский газ через Украину в соответствии с заявками европейских потребителей 25 апреля на уровне 68,4 млн кубических метров»,- приводит Interfax слова официального представителя Газпрома Сергея Куприянова.
24 апреля объем заявок, по данным украинского газового оператора, составил 53 млн м³.
Объем газа, идущего в Германию по газопроводу «Северный поток 1» оставался в понедельник стабильными, а по газопроводу «Ямал-Европа» газ продолжал идти на восток: из Германии в Польшу.
Рост спроса на газ в связи со снижением скорости ветра происходит на фоне обострения ситуации из-за требования Москвы к недружественным странам, в список которых входит вся Европа, оплачивать российский газ в рублях. Уже совсем скоро предстоит оплата за поставки газа в апреле.
В конце прошлой недели, правда, Еврокомиссия нашла способ для европейских компаний платить за газ из России рублями, не нарушая санкции против России. Компании будут платить долларами и евро, которые будут затем конвертироваться в рубли. При этом транзакции должны сопровождаться официальным заявлением, в котором говорится, что компании считают свои контрактные обязательства выполненными, потому что фактическая оплата произошла в долларах и евро.