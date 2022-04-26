Цены на газ в Европе резко отреагировали на прогноз погоды

Интерес к скорости ветра проснулся в последние год-два, после того, как все начали говорить о переходе к чистой энергетике, при котором ископаемые виды топлива предполагается заменить возобновляемыми. Возобновляемые же виды энергии и, в первую очередь, ветровая и солнечная сильно зависят от погоды: для того, чтобы было много ветровой энергии, необходим сильный ветер; а для солнечной энергии – яркое солнце.

Конечно, все прекрасно помнят, что одной из причин начала энергетического кризиса в Европе осенью 2021 года стало безветрие на большей части континента. Трудно сказать, насколько безветренными окажутся ближайшие недели и месяцы в Старом Свете, но после того, как в метеопрогнозах появилась информация о том, что скорость ветра будет низкой, фьючерсы на газ рванули вверх. При этом заявки на российский газ в воскресенье и понедельник тоже выросли. Это может означать только одно: европейцы начинают готовиться к новому безветрию и резкому снижению объемов ветровой энергии.