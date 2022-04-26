Где родился, там и обучился

В Ленинградской области создаётся кластер среднего профессионального образования на базе Кингисеппского колледжа технологии и сервисов. Это совместный проект колледжа и одного из крупнейших игроков агрохимической отрасли - компании ЕвроХим.

Колледж уже выиграл конкурс в рамках федерального проекта «Профессионалитет» и получит грант в размере 100 млн рублей. В итоге в Кингисеппе будет создан образовательно-производственный кластер с новейшим оборудованием для лабораторий и аудиторий. Обучение будет идти по четырем специальностям: готовить будут лаборантов, аппаратчиков, слесарей-ремонтников и специалистов по контрольно-измерительной аппаратуре.

Проходить практику смогут на предприятиях ЕвроХима.

С помощью сотрудничества с учебными предприятиями компания, в первую очередь, решает важные вопросы для бизнеса, связанные с нехваткой подготовленных кадров в промышленности. Компания создает образовательный кластер в Кингисеппе и в дальнейшем планирует распространить эту практику и на другие регионы своего присутствия.

ЕвроХим также предоставляет уже работающим сотрудникам широкие возможности для обучения, коучинга и дальнейшего карьерного роста.

Кроме того, это поможет с решением проблемы подготовки специалистов рабочих профессий для региона. Сейчас ситуация складывается так, что за хорошего специалиста на рынке идет настоящая борьба, при этом их объективно меньше, чем требуется промышленникам.

Впрочем, федеральный проект «Профессионалитет», который запускают в этом году, как раз должен помочь промышленникам с подготовкой кадров.

«Для нас «Профессионалитет» – важнейший партнер, в сегодняшней ситуации это «палочка-выручалочка» в плане ускоренной подготовки специалистов по востребованным профессиям. Мы будем интегрироваться в данный проект и в других городах присутствия. Поддержка развития среднего профессионального образования - принципиальный момент для бизнеса в условиях дефицита кадров. Такие известные и успешные проекты, как Первоуральский металлургический колледж, хорошо показывают, каких результатов можно добиться в плане подготовки кадров для предприятий и развития экономики городов», – рассказал председатель Совета директоров компании «ЕвроХим» Игорь Нечаев.

По данным «Ведомостей», в 2022 году в рамках проекта «Профессионалитет» в 42 регионах страны появится 70 образовательно-производственных кластеров по направлениям: атомная промышленность, железнодорожный транспорт, металлургия, машиностроение, химическая промышленность, сельское хозяйство, легкая промышленность и фармацевтика. Через два года их число планируется увеличить до 210.

Цель проекта - быстро и качественно обучить молодежь навыкам, необходимым рынку. Помимо создания кластеров, в рамках проекта также планируется значительно сократить сроки подготовки специалистов. Внедрение новых образовательных программ позволит до двух лет сократить обучения для рабочих специальностей и до трех – для более технологичных.