Как компании Дерипаски решают проблему безработицы в стране

Еще в начале 2022 года безработица в стране была близка к историческому минимуму. Однако сегодня эксперты прогнозируют неминуемый рост числа людей, ищущих работу из-за экономического спада. Прогноз Центра стратегических разработок (ЦСР) показал, что число рабочих мест в российской экономике может сократиться на 2 млн до конца года, безработица в таком случае вырастет с 4,4 до 7,1–7,8%. Тем не менее, вся надежда на отечественный бизнес. Российские компании не покинут страну и смогут создать новые рабочие места.

Кто и где даст работу

Так, на предприятиях компании En+ Group уже сейчас открыто более 1000 вакансий. Ознакомиться с их списком и направить свое резюме можно на портале career.enplusrusal.ru. Самое интересное, что в основном компания ищет людей не в столичных агломерациях, а в регионах: в Иркутской, Свердловской, Челябинской и Нижегородской областях, Красноярском и Краснодарском крае, а также в Республиках Карелия, Тыва и Хакасия.

Основатель компании Олег Дерипаска в своих выступлениях неоднократно подчеркивал острую необходимость развития регионов. Например, в прошлом году во время форума «Россия зовет» он охарактеризовал ситуацию в стране следующим образом: «У нас есть две проблемы - социальная диспропорция, разный уровень дохода. Разный уровень дохода, потому что низкое производство в стране, а низкое производство в стране, потому что нужно инвестировать и вкладывать в новые продукты. Вторая очень важная проблема - территориальная диспропорция, все засасывается в Москву, отток средств из регионов колоссальный».

Именно поэтому группа нацелена на сотрудничество с людьми из совершенно разных регионов страны. Наибольшее количество вакантных рабочих мест - в Иркутской области.

Стать профессионалом

Среди всего перечня вакансий преобладают рабочие профессии, их более 70%. Они предусматривают выполнение основных и вспомогательных функций на всех стадиях производства, в том числе выработку тепловой и электрической энергии, обслуживание оборудования и сетей, добычу, уход за оборудованием, транспортировку и складирование топлива и т.д.

Что интересно, на портале представлены вакансии не только для профессионалов с высоким стажем. Компании требуются и начинающие специалисты без опыта работы.

Молодые люди также могут записаться на прохождение студенческой практики на предприятиях компании, получить информацию об участии в различных конкурсах или научных олимпиадах и о федеральной стипендиальной программе. В 2022 году ее партнерами стали более 50 образовательных учреждений из 10 регионов России. Среди них – ведущие университеты страны, профильные энергетические и металлургические вузы и учреждения СПО, имеющие государственную аккредитацию определенных специальностей (энергетика, металлургия, химия, теплоэнергетика и теплохимия, медицина, педагогика и др.).

Всем полезно

«Абсолютный приоритет компании - безопасность и благополучие ее коллектива. En+ Group совершенствует условия труда на своих предприятиях, а также повышать уровень жизни своих сотрудников в целом. Только за последний месяц мы подняли зарплату всем нашим работникам на 10%, увеличили доплату на питание, закупили автобусы для комфортного передвижения оперативного персонала на предприятия» - отметил руководитель энергетического бизнеса En+ Group Михаил Хардиков. - Мы заинтересованы в мотивированных и квалифицированных кадрах и готовы предоставить им все возможности для роста. На карьерном портале En+ представлены не только вакансии, но и обучающие курсы по различным направлениям подготовки для всех желающих».

На портале представлено около 40 обучающих курсов по совершенно разным направлениям: от нетворкинга и тайм-менеджмента до построения стратегии продаж или управления проектами. Как заявлено на портале, «обучающие курсы - это возможность получать знания через интернет в режиме «здесь и сейчас».