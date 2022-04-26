Каратное преимущество: российские алмазы отменить не получится

Запрет юридическим и физическим лицам США на операции с крупнейшим в мире производителем алмазов российской группой компаний «Алроса», вводимый с 7 мая (с ее подразделением в Америке Alrosa USA, Inc. — до 7 июня), практически не скажется на ее деятельности, заявили «Эксперту» в самой компании и подтвердили эксперты.

Как сообщили «Эксперту» в пресс-службе Министерства промышленности и геологии Республики Саха (Якутия), «в настоящее время “Алроса” предпринимает необходимые усилия, чтобы адаптироваться к наложенным на международном рынке финансовым ограничениям».

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Запаса прочности хватает

«У компании серьезный запас прочности, высокий уровень финансовой устойчивости, — отметили в министерстве. — Запасы, необходимые для работы в ближайшие месяцы, на производственные площадки завезены. Специалисты компании работают над обеспечением бесперебойных поставок всего необходимого для дальнейшего поддержания производства».

Отметим, что помимо США, аналогичные санкции в отношении драгкамней из РФ введены и Великобританией, а Европа пока не вводила ограничений на российскую продукцию.

«Алроса» — крупнейшая в мире алмазодобывающая компания, на долю которой приходится 28% мировой добычи алмазов. В России она отвечает за 90% алмазодобывающих мощностей. Запасы по стандартам Государственной комиссии по запасам полезных ископаемых (ГКЗ) РФ превышают 1 млрд карат. Основная добывающая деятельность компании сосредоточена в Якутии и Архангельской области. Более 50% уставного капитала принадлежит государству. Еще 34% акций находятся в свободном обращении. Преобладающий объем алмазно-бриллиантовой продукции компании направляется на изготовление ювелирных изделий.

«В 2021 году выручка компании выросла на 50% по сравнению с пандемийным 2020 годом до 332 млрд рублей благодаря росту объемов продаж алмазов на 42% и росту индекса цен на 13%. Чистая прибыль компании увеличилась в 2,8 раза до 91,3 млрд рублей», — рассказала «Эксперту» портфельный управляющий по российским акциям General Invest Татьяна Симонова.

Алмазы не для Америки

Коммерческий директор АО «АЛМАР — алмазы Арктики» Андрей Новиков в свою очередь пояснил, что американский рынок является крупнейшим регионом продаж бриллиантов в мире. Однако российские алмазодобывающие компании продают в основном необработанные алмазы. Ключевой рынок сбыта для них — Индия, на втором месте — Китай. Санкции на индийские и китайские бриллианты, ограненные из российского алмазного сырья, не накладывались. Таким образом, существенного влияния на объем продаж российских алмазов это ограничение не окажет, заметил в беседе с корреспондентом «Эксперта» Андрей Новиков.

«Ограночные предприятия в Индии и Китае продолжат гранить российские алмазы и продавать бриллианты, ювелирные предприятия продолжат изготавливать украшения из этих бриллиантов и продавать их через ювелирные сети по всему миру, в том числе в США и Европе. Алмазный рынок — это рынок продавца, на котором уже достаточно долгое время спрос превышает предложение, сейчас дисбаланс достигает примерно 20-25 млн карат. Это особенность рынка, которая поддерживает высокие цены на алмазы, бриллианты и украшения из них», — подчеркнул Андрей Новиков.

Он добавил, что происхождение алмазов и бриллиантов на этом рынке имеет значение в глазах потребителя. Российские алмазы считаются неконфликтными, их репутация создавалась десятилетиями, и они продаются на мировом рынке с премией по сравнению с африканскими. Пока не ясно, как введение санкций против крупнейшего российского алмазодобытчика скажется на образе его алмазов и спросе на них, но даже при наличии негативного эффекта речь идет о совсем незначительных дисконтах, в пределах нескольких процентов, так как рынок продавца никуда не денется.

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Рестрикции «Алросе» не страшны

В данный момент в мире наблюдается сильный структурный дефицит алмазов, заявил «Эксперту» проректор Российского государственного геологоразведочного университета имени Серго Орджоникидзе (МГРИ) Рустам Мустаев. Предложение составляет 110-120 млн карат, когда спрос варьируется от 130 до 140 млн карат.

«Можно ожидать, что структурный дефицит сохранится в среднесрочной-долгосрочной перспективе, что будет поддерживать высокие цены на алмазы. Большая часть алмазов (около 90%) поступает на огранку в Индию, а запрета на продажу российских бриллиантов, ограненных в Индии, не предвидится. Их могут покупать США и другие страны», — констатировал Рустам Мустаев.

Индекс цен на алмазы падает последние 2-3 недели, отмечает знаток рынка драгоценных минералов. «Это, вероятно, означает, что операционная деятельность «Алросы» продолжается в прежних темпах. И если санкции отразятся на продажах, то “Алроса” сможет продавать свои алмазы Гохрану. Ну а если индекс цен на алмазы не взлетит, значит, вероятно, ничего страшного не случилось. Ведь еще раз — компания контролирует около 30% мирового предложения алмазов», — указал Рустам Мустаев.

«Алроса» не осуществляет большие объемы прямых поставок алмазного сырья и бриллиантов в США, заверил главный редактор информационно-аналитического агентства Rough&Polished Владимир Малахов. Торговля алмазами осуществляется через биржи Антверпена, Дубая, Нью-Йорка, Гонконга, Мумбаи и Тель-Авива. В ближайшее время ситуация кардинально не изменится. В дальнейшем же при наступлении каких-либо изменений в работе компания будет к ним лишь адаптироваться, поделился он с «Экспертом».

Новый санкционный запрет на покупку алмазов, введенный США, для «Алросы» не является критичным, так как прямые поставки алмазов в эту страну не превышают десятых долей процента, акцентировала внимание «Эксперта» заместитель руководителя практики Управленческого консалтинга группы «Деловой профиль» Александра Шнипова. По ее словам, отслеживание пути камня «от рудника до пальца» осуществляется только в отношении некоторых очень крупных бриллиантов.

Остается добавить, что еще в начале марта после первого раунда санкций «Алроса» предложила клиентам оплачивать алмазы в евро и других валютах (например, в рупиях), а не в долларах. Кроме того, компания приостановила публикацию данных о своих ежемесячных продажах.

