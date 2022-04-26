Пекинцы запасаются продуктами в ожидании локдауна

В Поднебесной сейчас новая волна коронавирусной пандемии. Власти борются с омикроном привычными методами: массовым тестированием и локдаунами. Пройти тестирование, очевидно, придется большей части, а может, и вообще всем жителям Пекина, численность населения которого составляет 21 миллион человек. О массовом тестировании в понедельник, 25 апреля, объявила столичная мэрия.
Наученные горьким опытом локдауна в Шанхае, введенного более двух недель назад, пекинцы сейчас проводят все свободное время в магазинах, сметая все с полок.
Тестирование началось в понедельник с Чаояна, одного из 16 столичных районов, где больше всего больных - 46 человек. Бесплатное тестирование всех без исключения 3,5 миллионов чаоянцев пройдет в понедельник, среду и пятницу. Пункты проверки расположены как в жилых кварталах, так и на предприятиях и в офисах. В отдельных кварталах уже начали закрывать на карантин жилые дома. Во вторник тестирование распространилось еще на пять городских районов.
Переполох в столице Китая вызвали… 70 случаев заражения коронавирусом. Дело в том, что китайское правительство последним из больших стран продолжает упорно придерживаться стратегии нулевой терпимости, при которой ЧП считается каждый инфицированный больной.
Часть столичных жителей уже перешла на работу из дома. Многие заранее запаслись продуктами и предметами первой необходимости. Закупают в основном рис, лапшу и овощи, а также предметы первой необходимости. В столичных супермаркетах выстроились длинные очереди, грузчики с трудом успевают обновлять продукты на полках, но паники, по крайней мере, пока нет. Пекинцы рассказывают, что запасаются всем необходимым, но в разумных пределах. Многие говорят, что покупают сейчас ненамного больше обычного.
Пока локдаун введен в Пекине на территории приблизительно 6 квадратных километров. Локдаун пока еще не полный. Горожанам велено работать дома и не покидать свои квартиры, закрыты кинотеатры, караоке и прочие развлекательные заведения.
Между тем, волна локдаунов расползается по всей почти полуторамиллиардной стране. Последними список закрытых на локдаун городов пополнили Аньян, провинция Хэнань, и Даньдун, провинция Ляонин. Частичные или полные локдауны по состоянию на 18 апреля действовали в 45 китайских городах, где проживает в общей сложности 373 миллиона человек. Неделю назад эти цифры были, по данным Nomura, значительно ниже: 23 города и 193 миллиона человек.
В Шанхае за последние сутки зарегистрированы более 19 тыс. новых заражений Covid 19 и 51 летальный случай. Всего во время новой волны пандемии в финансовой столице Китая, мегаполисе с 25-миллионным населением, от коронавируса погибли по официальной статистике 138 человек.
За прошедшие сутки в Пекине обнаружены 29 новых заражений коронавирусом. Количество инфицированных выросло с пятницы, 22 апреля, до 70.