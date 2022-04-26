Пекинцы запасаются продуктами в ожидании локдауна

В Поднебесной сейчас новая волна коронавирусной пандемии. Власти борются с омикроном привычными методами: массовым тестированием и локдаунами. Пройти тестирование, очевидно, придется большей части, а может, и вообще всем жителям Пекина, численность населения которого составляет 21 миллион человек. О массовом тестировании в понедельник, 25 апреля, объявила столичная мэрия.

Наученные горьким опытом локдауна в Шанхае, введенного более двух недель назад, пекинцы сейчас проводят все свободное время в магазинах, сметая все с полок.

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Тестирование началось в понедельник с Чаояна, одного из 16 столичных районов, где больше всего больных - 46 человек. Бесплатное тестирование всех без исключения 3,5 миллионов чаоянцев пройдет в понедельник, среду и пятницу. Пункты проверки расположены как в жилых кварталах, так и на предприятиях и в офисах. В отдельных кварталах уже начали закрывать на карантин жилые дома. Во вторник тестирование распространилось еще на пять городских районов.

Переполох в столице Китая вызвали… 70 случаев заражения коронавирусом. Дело в том, что китайское правительство последним из больших стран продолжает упорно придерживаться стратегии нулевой терпимости, при которой ЧП считается каждый инфицированный больной.

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Часть столичных жителей уже перешла на работу из дома. Многие заранее запаслись продуктами и предметами первой необходимости. Закупают в основном рис, лапшу и овощи, а также предметы первой необходимости. В столичных супермаркетах выстроились длинные очереди, грузчики с трудом успевают обновлять продукты на полках, но паники, по крайней мере, пока нет. Пекинцы рассказывают, что запасаются всем необходимым, но в разумных пределах. Многие говорят, что покупают сейчас ненамного больше обычного.

Пока локдаун введен в Пекине на территории приблизительно 6 квадратных километров. Локдаун пока еще не полный. Горожанам велено работать дома и не покидать свои квартиры, закрыты кинотеатры, караоке и прочие развлекательные заведения.

Между тем, волна локдаунов расползается по всей почти полуторамиллиардной стране. Последними список закрытых на локдаун городов пополнили Аньян, провинция Хэнань, и Даньдун, провинция Ляонин. Частичные или полные локдауны по состоянию на 18 апреля действовали в 45 китайских городах, где проживает в общей сложности 373 миллиона человек. Неделю назад эти цифры были, по данным Nomura, значительно ниже: 23 города и 193 миллиона человек.

В Шанхае за последние сутки зарегистрированы более 19 тыс. новых заражений Covid 19 и 51 летальный случай. Всего во время новой волны пандемии в финансовой столице Китая, мегаполисе с 25-миллионным населением, от коронавируса погибли по официальной статистике 138 человек.

За прошедшие сутки в Пекине обнаружены 29 новых заражений коронавирусом. Количество инфицированных выросло с пятницы, 22 апреля, до 70.