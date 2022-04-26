Лавров призвал Украину поскорее ответить на предложения по договору

Министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал Киев поскорее ответить на переданные Москвой предложения по договору. По его словам, сделать Украине это необходимо, если в «незалежной» серьёзно настроены на результат, передаёт РИА Новости.

«Если речь идёт о серьёзном настрое в рамках переговоров, то лучше бы они поскорее ответили на наши предложения, которые уже больше десяти дней находятся на их стороне, о которых, как выяснилось Зеленский даже не слышал», – заявил глава МИД РФ в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с генеральным секретарём ООН Антониу Гутеррешем.

Кроме того, Лавров подчеркнул, что Москва выступает за переговорный процесс по Украине, но Киев сейчас это, видимо, не интересует. В этой связи министр иностранных дел предположил, что переговоры вряд ли будут результативными, если Украину продолжат накачивать оружием.

«Как вела себя украинская делегация на переговорах, как вёл себя уже сам Зеленский, отказываясь подтверждать то, что неделю назад они получили наши новые предложения, я об этом говорил неоднократно, это, конечно, удручает», – резюмировал Лавров.

Ранее «Эксперт» сообщал, что в российском внешнеполитическом ведомстве сделали важное заявление о переговорах между Москвой и Киевом. По словам заместителя главы МИД РФ Андрея Руденко, переговоры продолжаются на уровне экспертов. При этом он подчеркнул, что Россия никогда не выступала против переговорного процесса.