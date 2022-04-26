Литий-ON. Россия возрождает добычу сверхценного металла

«Росатом» и «Норникель» планируют начать добычу лития в Колмозерском меторождении в Мурманской области — это заявление прозвучало на фоне отказа поставлять этот металл в Россию двумя крупнейшими мировыми производителями — Аргентиной и Чили. Собеседники «Эксперта» соглашаются с тем, что вместо поиска альтернативных поставок российским компаниям следует развивать собственные компетенции, особенно учитывая то, что перерабатывающие мощности в стране есть, а в перспективе она может занять 10% мирового рынка производства этого металла.

Сами с усами

В середине апреля Минпромторг заявил о вероятном дефиците лития в стране из-за того что прежние поставщики металла — Чили и Аргентина — объявили о прекращении поставок в страну. Единственный оставшийся вариант — закупать его в Боливии. В самой России добыча этого металла прекратилась вместе с распадом СССР.

Но боливийские поставки вполне могут стать временным решением: уже через две недели стало известно, что в ближайшее время «Росатом» и «Норникель» собираются осваивать Колмозерское месторождение лития в Мурманской области. Осталось только дождаться соответствующего правительственного решения.

Директор блока по развитию и международному бизнесу «Росатома» Кирилл Комаров, комментируя принятое компаниями решение заявил, что самым перспективным для начала добычи видится Колмозерское месторождение в Мурманской области. И сейчас партнеры ожидают, что решение о выставлении его на аукцион будет принято правительством уже в этом году.

В свою очередь президент «Норникеля» Владимир Потанин отметил, что его компания за счет добычи лития планирует расширить линейку металлов и тем самым укрепить свое положение в качестве главного в стране поставщика металла аккумуляторной отрасли. По его мнению в рамках сотрудничества с «Росатомом» по новому проекту компании сделают большой шаг в развитии производства эффективных современных батарей.

В целом по миру основной спрос на литий сейчас создают поставщики батарей для электромобилей, и учитывая наметившийся в самых богатых странах энергопереход, этот металл с годами будет становиться все более востребованным. Как отмечает в беседе с «Экспертом» финансовый эксперт и сооснователь школы независимых финансовых консультантов Finliberty Светлана Самойлова, литий остро необходим сразу в нескольких жизненно важных для России промышленных отраслях: в атомной энергетике, электронике и фармакологии. При этом, по ее словам, быстро заместить прежние поставки лития вряд ли получится даже несмотря на то, что ранее в литиевую гонку включился и «Газпром», заявивший о планах добывать этот металл на Ковыткинском месторождении.

— Аргентина и Чили вместе поставляли в Россию в среднем 60 тонн лития, а Китай – еще 5-6 тонн в год. Но быстро заместить такие выпадающие объемы не получится – в мире ресурс лития ограничен: совокупные запасы составляют всего порядка 50 млн тонн, — говорит Самойлова. — А потребление в связи со стремлением развитых стран к переходу на ВИЭ растет. Но наверняка отечественные компании смогут постепенно наладить добычу лития, чтобы частично заместить импорт – остальное придется искать у других поставщиков.

По мнению руководителя аналитического департамента AMarkets Артема Деева, в первую очередь России нужно начать добычу лития для нужд атомной промышленности. Причем всю цепочку производства создавать с нуля не нужно: в стране есть мощности по его переработке, ранее работавшие на импортном сырье — это заводы в Красноярске, Новосибирске и Туле.

— России литий жизненно необходим, поскольку металл задействован в процессе производства ядерной энергии на АЭС. Не будет лития, будут нарушены производственные цепочки. Для бесперебойной работы АЭС это недопустимо, — говорит эксперт.

Нужно ускориться

Конечно, поначалу России все же придется искать новых зарубежных поставщиков этого жизненно необходимого металла: по оценке аналитиков экономического Telegram-канала РДВ на освоение нового месторождения у «Росатома» и «Норникеля» уйдет от трех до четырех лет, а совокупные инвестиции в этот проект составят не менее 50 млрд рублей. Но в перспективе это позволит перекрыть всю потребность российских предприятий в литии: при нынешнем импорте в 7,4 тыс. тонн потенциальная выпускная мощность Колмозерского месторождения составляет 50 тыс. тонн.

В свою очередь частный инвестор и основатель «Школы практического инвестирования» Федор Сидоров оценил ситуацию более оптимистично. Он уверен, что получать первый металл с нового месторождения компании смогут уже через год — это будет возможно в случае, если производство получится запустить оперативно. А избыточный объем добычи, если к тому моменту он не будет востребован на внутреннем рынке, сможет найти зарубежного покупателя. Но такие перспективы откроются только в том случае, если и другие месторождения будут активно осваиваться.

— В дальнейшей перспективе, если получится разрабатывать несколько имеющихся в стране месторождений, Россия сможет занять долю мирового рынка в объеме до 10%, — сказал собеседник «Эксперта».

На деле, помимо крупных добывающих компаний, в реализацию этого стратегически важного плана должно оперативно включиться и правительство. Как говорил ранее замдиректора департамента металлургии и материалов Минпромторга Владислав Демидов, выступая в Совете Федерации, чтобы предприятия могли быстро включиться в эту работу, нужно ускорить процесс получения соответствующих лицензий.