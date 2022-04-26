Нефти не будет: почему Ливия не заменит Россию

Нефтегазовое эмбарго. Это, пожалуй, самая популярная угроза, которую Запад озвучивает в виде некой ультимативной меры, способной якобы сломить Россию и заставить ее прекратить спецоперацию на Украине. И в теории мера действительно неприятная – она может нанести серьезный удар по доходным статьям бюджета. Вот только почему-то как только ЕС (с подачи США или же отдельных европейских политиков) переходит к практическому обсуждению введения эмбарго, сразу выясняется, что оно неосуществимо. Что без российских углеводородов Европе будет настолько плохо, что ряд стран (включая Германию) готовы прямо и без обиняков наложить вето на введение антироссийского эмбарго.

Американцы, конечно, пытаются убеждать европейцев в том, что коллапса не будет. Что российскую нефть и газ можно заменить поставками из других источников. Однако как назло все эти уверения снова разбиваются о практические реалии. Сначала страны Залива отказывают американцам в просьбе нарастить добычу, а сейчас ситуация в Ливии четко демонстрирует невозможность компенсации российских поставок за счет другого поставщика.

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Дело в том, что поставки должны быть не только дешевыми, но и надежными – для того, чтобы обеспечить непрерывный приток энергоносителей на объекты, генерирующие тепло и электричество, а также химические производства. Однако понятия «Ливия» (на нефть из которой в Европе возлагали такие большие надежды) и «надежность» сейчас абсолютно несовместимы. Надежность поставок нефти – да и вообще чего бы то ни было – может обеспечить лишь страна с четкой вертикалью власти или же с ответственной горизонталью, где местные элиты работают сообща во имя всеобщего блага. И это не про Ливию, где легитимной власти нет.

Парламентские и президентские выборы, которые должны были пройти 24 декабря, не состоялись из-за организационных проблем и «несовершенства законодательства». В итоге парламент, чей срок деятельности истек давным-давно, сам назначает Переходное правительство Фатхи Башаги на место Правительства Национального Единства Абдель Хамида Дбейбы, чей срок работы тоже давно истек. И поскольку ПНЕ уходить не собирается (по словам Дбейбы, он уйдет лишь после новых выборов) возник новый конфликт. Жертвой которого и стала, как обычно, нефтедобыча.

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«Его (Дбейбы – прим. ред.) правительство незаконно пользуется нефтяными доходами и направляет их милициям и вооружённым группировкам, чтобы остаться у власти», - заявил Башага, после чего его сторонники провели разъяснительные работы на нефтяных месторождениях. «Абсурдными действиями, знаменующими новый виток конфликта в стране, группа лиц оказала давление на рабочих нефтяного месторождения, вынудив их постепенно остановить производство, что делает невозможным выполнение корпорацией своих договорных обязательств», - говорится в заявлении Национальной нефтяной корпорацией Ливии относительно причин остановки работы на крупном месторождении аль-Шавара. На нем (как и на ряде других месторождениях) был введен режим чрезвычайной ситуации. Кроме того, были прекращены работы по отгрузке в портах Зувейтина и Брега (что остановило работу на объектах, нефть с которых попадала на терминалы в этих портах). В итоге, по словам министра нефти и газа Ливии Мохаммеда Ауна, заморозка нефтяного экспорта ежедневно стоит стране почти 60 миллионов долларов.

Еще один урок для Европы

Кто-то, конечно, скажет, что это единичная ситуация – но, к сожалению для Европы, подобные «разъяснительные работы» на нефтяных объектах проводятся регулярно. «После свержения Каддафи добыча там постоянно скачет – то уходит в ноль, то восстанавливается на уровень ниже предвоенного. Увеличение добычи происходит тогда, когда договариваются все группы, которые контролируют месторождение, нефтепровод и порт. Тогда все начинает работать. Но далее, как правило они начинают ссориться при разделе полученных денег и опять все останавливается, - поясняет Эксперту Online преподаватель Финансового Университета, специалист Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. - Основные поставки ливийской нефти идут в Европу, в страны преимущественно средиземноморского бассейна. Прекращение поставок из Ливии конечно усугубляет энергетический кризис, так как нефти и так не хватает, а тут еще и предложение уменьшится». А значит до тех пор, пока в Ливии не будет эффективной центральной власти (что, учитывая реалии, невозможно до тех пор, пока внешние силы не договорятся о разделе влияния в этой стране, а племена в ментальном плане не позврослеют до осознания необходимости восстановления центральной власти), о надежности ливийских поставок можно забыть.

Однако у отдельных западных комментаторов есть иное объяснение ливийской ситуации – ряд журналистов и экспертов уверяют, что работа на ливийских месторождениях якобы была остановлена Россией, заинтересованной в нефтегазовом дефиците на территории Европы и у которой есть возможность влияния через фельдмаршал Халифа Хафтар. Правда, такая конспирологическая теория принципиально не меняет расклад. Ливийский нефтяной экспорт был ненадежным до нынешней остановки экспорта – и останется таковым после. Чем раньше ЕС осознает это, чем раньше дойдет до мысли о безальтернативности российских поставок – тем лучше. Лучше для него, для России и для стабильности на мировом нефтегазовом рынке.