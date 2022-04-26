Российский ритейлер «Магнит» открыл первый зарубежный магазин косметики в Узбекистане, передает ТАСС, ссылаясь на сообщение компании.

В ближайшие дни сеть намерена открыть еще несколько магазинов в стране, сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, принявший участие в церемонии открытия. По его словам, до трети товаров, продаваемых в магазинах, будут российского производства.

Также в магазинах будут представлены 15 брендов узбекских производителей бытовой химии, средств гигиены, текстиля. В дальнейшем местный ассортимент будет расшириться, уточнили в ведомстве.

«В ближайшее время торговая сеть запустит еще несколько торговых точек, где на прилавках будет представлено до 30% продукции российского производства», - сказал Мантуров.

В магазинах сети будут представлены декоративная косметика, парфюмерия, бытовая химия, средства гигиены, товары для детей, дома и животных, отмечается в сообщении министерства.

Сеть магазинов «Магнит» - одна из ведущих в розничной торговли продуктами питания в России. По состоянию на 31 декабря 2021 года компания насчитывает более 26 тыс. магазинов, расположенных в 3 тыс. 898 населенных пунктах РФ. В том числе, на сегодня сеть владеет 6,9 тыс. магазинами косметики.