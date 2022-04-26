Мини-ралли акций в США: Маск прокатился на медведях

Эту неделю фондовые индексы США, вероятно, и так начали бы продолжением монотонного снижения, стартовавшего еще в четверг после выступления председателя ФРС Джерома Пауэлла. Но в выходные и в понедельник утром пришли новости из Китая, не оставившие даже полшанса на позитивное открытие.

На фоне распространения ковид в Пекине и роста опасений все более обширных локдаунов произошел крупнейший обвал китайских акций с 3 февраля 2020 года – времен закрытия Уханя из-за эпидемии. Индексы Shanghai composite и Shenzhen component рухнули на 5,13% и 6,08% соответственно. Гонконгский Hang Seng упал на 3,73%. Дальше работал принцип домино.

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Снижались индексы в Азии, Африке и Европе. Японский Nikkei 225 снизился на 1,9%, южнокорейский Kospi – на 1,76%, южноафриканский FTSE/JSE Africa – на 3,19%, германский DAX – на 1,54%, французский CAC 40 – на 2,01%, британский FTSE 100 – на 1,88%.

Нефть потеряла более 5%, золото – свыше 2%. Дешевели многие commodities. А индекс доллара, напротив, вырос до 101,74 пункта – в последний раз он был на этой отметке в марте 2020 года во время знаменитого обвала акций в самом начале пандемии.

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Неудивительно, что и в США торги открылись в «красной зоне»: Nasdaq Composite терял 0,9%, Dow Jones Industrial Average – 1,2%, а S&P 500 – 1,4%. Ведь если мировые рынки и преувеличивали проблему, то совсем немного.

Риски, действительно, велики. В Шанхае, крупнейшем городе Китая, уже давно локдаун. Теперь угроза закрытия возникла в Пекине, втором по населению в КНР. В столице было объявлено, что коронавирус целую неделю незаметно распространялся по городу. В центральном его деловом районе начато массовое тестирование. Развитие эпидемии при политике Китая по «нулевой терпимости» к ковиду сулит новые остановки хозяйственной деятельности.

Это и удар по экономическому росту в мировом масштабе и создание почвы для нового витка инфляции из-за разрывов многих глобальных цепочек поставок. И все это на фоне и без того кризисной обстановки в мировой торговле, связанной с антироссийскими санкциями и событиями на Украине. На американском рынке это накладывалось еще и на опасения замедления экономики на фоне ужесточения денежно-кредитной политики. При этом настроения инвесторов здесь оставляли желать лучшего уже давно.

В пятницу, например, Bank of America приводил расчеты, основанные на данных EPFR, согласно которым за неделю до 20 апреля инвесторы вывели $19,6 млрд из фондов акций крупных корпораций США. Это крупнейший их выход с февраля 2018 года.

«Все настроены по-медвежьи, но погашение только начинается», — цитировал Bloomberg стратега BofA Майкла Хартнетта. Он отмечал, что период «экстремальной инфляции» и шока ставок пока лишь в самом начале. Но в краткосрочной перспективе Майкл Хартнетт видел в экстремально мрачных настроениях неплохую основу для очередного «ралли медвежьего рынка». Он даже сообщил, что соответствующий индикатор BofA Bull & Bear уже подает сигнал к покупке.

К вечеру понедельника можно было констатировать, что тот сработал. Бегство инвесторов в защитные инструменты подняло котировки и снизило доходности казначейских облигаций. Акции технологических компаний на таком фоне начали восстанавливаться, в том числе и за счет закрытия коротких позиций. Это оказало поддержку индексам.

А под конец дня ускорение рынку придал Илон Маск. Акции Twitter (соцсеть заблокирована на территории РФ по требованию Гепрокуратуры) подскочили на 5,7%. Социальная сеть объявила, что приняла сделку по ее выкупу самым богатым человеком мира за $44 млрд. Он платит по $54,2 за каждую акцию. Те, даже после взлета в понедельник, пока котируются ниже – $51,7. По отношению же к 1 апрелю премия составила 38%. И вечер завершился небольшим медвежьим ралли.

Dow Jones Industrial Average вырос на 0,7%, S&P 500 – на 0,57%, а Nasdaq Composite – на 1,29%. Последний на пару десятых долей процента выбрался из зоны формального «медвежьего рынка» (минус 20% от максимума). Но вернуться обратно из этой точки, как и переписать минимумы года, ему пока нетрудно. Вечером после закрытия торгов акциями фьючерсы на основные фондовые индексы США ушли в «красную зону».

