МИД: США стремятся затянуть спецоперацию России на Украине

Соединенные Штаты любыми средствами стремятся затянуть спецоперацию России на Украине, пытаясь нанести Москве максимальный ущерб, передает ТАСС, ссылаясь на комментарий посла России в США Анатолия Антонова, опубликованном в Telegram-канале российской дипмиссии.



«Очевидно, что за действиями Вашингтона скрывается желание любыми средствами затянуть российскую спецоперацию, пытаясь нанести максимальный ущерб России, и сражаться до последнего украинца», - сказал Антонов, напомнив, что Белый дом просит у Конгресса средства для оказания дополнительной военной помощи Украине. При этом общий объем военной помощи Киеву с момента прихода к власти нынешней администрации превысил 4 миллиарда долларов.

«Соединенные Штаты хотят сохранить очаг нестабильности в Европе. Таким образом сплотить вокруг себя западных союзников с целью сохранения позиций США на мировой арене», - сказал Антонов, отметив, что конфликт на Украине и образ России как внешней угрозы «активно эксплуатируются правящими кругами, чтобы отвлечь внимание избирателей от собственных неудач в государственном управлении и растущей коме политических и социально-экономических проблем в США».

По словам Антонова, невозможно игнорировать тот факт, что мир движется к многополярности.