Минстрой: импортозамещение в жилищном строительстве России превышает 90%

Уровень импортозамещения при строительстве типового жилья в России превышает 90%, передает ТАСС, ссылаясь на заявление замглавы Минстроя РФ Никиты Стасишина в ходе выступления на международной промышленной выставке «Иннопром».Центральная Азия». Он также выразил уверенность, что проблем с заменой импортных стройматериалов не возникнет, в том числе благодаря российским партнерам из Узбекистана.

«В последнее время не все так просто с зарубежными рынками строительных материалов и технологий. Но я думаю, что благодаря нашим друзьям из Узбекистана и некоторых других стран мы преодолеем эту проблему. Более того, у нас импортозамещение в отрасли, если мы говорим о стандартном жилье, более 90%», - отметил Стасишин.

Замминистра добавил, что накануне он посетил лифтостроительный завод в Узбекистане, а также ознакомился с производственным процессом строительных материалов. Представитель Минстроя отметил, что он остался доволен качеством производимой в Узбекистане продукции.

«Гордость берет верх за такие производства, и объективно есть понимание, что у нас все будет хорошо», - подчеркнул он.

По словам Стасишина, в настоящее время в России строится 142 миллиона квадратных метров жилья. Кроме того, еще 150-170 миллионов квадратных метров могут быть построены на площадках, готовых к вовлечению в оборот с горизонтом ввода до 2030 года.

