Новым владельцем активов Valio в России станет компания «Велком»

Valio Group решила продать свое российское подразделение группе компаний «Велком».

Как сообщается на сайте финского холдинга, покупатель его российских активов приобретает в том числе права на бренд Viola и завод по выпуску плавленых и полутвердых сыров в Одинцовском районе Подмосковья.

«Появление нового собственника позволит продолжить производство и продажу продукции под брендом Viola, одним из наиболее известных брендов на продуктовом рынке России, а также сохранить локальный ассортимент», — указывается в пресс-релизе Valio.

Отмечается, что «Велком» также получает право производить и продавать продукцию под брендами, не вошедшими в сделку, в течение переходного периода, который может продлиться до конца 2022 года.

После изменения структуры собственности все сотрудники продолжат работу в компании, подчеркивается в сообщении. Условия и стоимость сделки не разглашаются.

В начале марта финский концерн принял решение уйти из России и начал искать покупателей на свои активы. В российском подразделении холдинга заявили, что оно продолжает операционную деятельность в РФ, поддерживает производство и выполняет все обязательства перед клиентами и партнерами.

На прошлой неделе сообщалось, что покупкой российского бизнеса Valio заинтересовался, в частности, холдинг «Русагро», который с 2018 года развивает производство молочных продуктов на базе Кошкинского маслосыродельного завода под Самарой и Заволжского молочного комбината в Ульяновской области.

Чистая прибыль Valio в РФ выросла в 2021 году на 29,3% и превысила 320 млн руб. Выручка российского подразделения группы увеличилась на 8,8%, до 8,1 млрд руб. Как отмечается на сайте концерна, чистая выручка группы от продаж в России в 2020 году составила примерно 5% чистой выручки по всему миру. Компания реализует в РФ свыше 180 наименований продукции, среди которой сыр, молоко, сливки, творог, йогурты и безлактозные продукты. Сотрудниками российского подразделения Valio числятся около 450 человек.

«Велком» — крупный российский производитель колбас и мясных продуктов. Предприятие основано в 1992 году. По данным «РБК Компании», выручка группы в 2020 году составила 6,9 млрд рублей, прибыль — 442 млн.