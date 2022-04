Партнер «Росатома» разработает единую цифровую систему лесного комплекса за 1,95 млрд рублей

Победителем объявленного Рослесхозом конкурса на разработку федеральной информационной системы лесного комплекса (ФГИС ЛК) стал партнер «Росатома», компания AT Consulting.

Об этом пишет РБК со ссылкой на материалы сайта госзакупок.

Отмечается, что единственным конкурентом AT Consulting был входящий в госкорпорацию «Ростех» Национальный центр информатизации (НЦИ).

Изначально максимальная цена контракта составляла 1,967 млрд руб.

AT Consulting предложил выполнить работы за 1,947 млрд, НЦИ — за 1,67 млрд, однако комиссия Рослесхоза приняла во внимание опыт в подобных разработках и наличие квалифицированного персонала, в итоге отдав предпочтение AT Consulting.

Компания уже начала выполнять работу по контракту, передает агентство. В пресс-службе AT Consulting рассказали, что ориентируются на российских производителей и намерены использовать программные компоненты с открытым исходным кодом.

ФГИС ЛК будет представлять собой единый цифровой ресурс о лесе. Куратором работ и оператором новой системы станет «Рослесинфорг» (подразделение Рослесхоза).

Цифровизация лесного комплекса в России началась в 2014 году с внедрения электронной системы учета торговли древесиной — ЛесЕГАИС, которая обошлась в 120 млн руб., пишет агентство со ссылкой на представителя «Рослесинфорга». В 2019 году было принято решение доработать сервис, поскольку он не позволял отслеживать сделки в оперативном режиме. Обновленный ресурс запустили 1 января 2022 года, его доработка стоила 30 млн руб.

Система AT Consulting, в отличие от ЛесЕГАИСа, который касался только торговли древесиной, будет включать также сведения об использовании, охране, защите, состоянии и воспроизводстве российских лесов. Предполагается, что пользовательский интерфейс ФГИС ЛК будет отработан к 2024 году, полноценный запуск ресурса намечен на 1 января 2025 года. До этого момента систему будут тестировать в ряде регионов. Вероятнее всего, в первую очередь сервис станет доступен в Вологодской, Архангельской, Тверской и Иркутской областях.

AT Consulting зарегистрирована в 2009 году. Основными направлениями деятельности компании, как сообщается на ее сайте, являются внедрение и сервисная поддержка сложных информационных систем, управленческий и операционный бизнес-консалтинг, разработка программного обеспечения на заказ, а также ИТ-аутсорсинг. Самым крупным контрактом AT Consulting было создание единого информационного ресурса регистрационного и миграционного учетов для МВД. Стоимость контракта составила 1,5 млрд руб. Кроме этого, компания выполняла заказы для Нацгвардии, Минцифры, департамента цифрового развития Севастополя, «Роснефти» и «Россетей», пишет РБК со ссылкой на систему СПАРК. В феврале 2022 года AT Consulting и «Русатом — Цифровые решения» (входит в госкорпорацию «Росатом») заключили договор о стратегическом партнерстве для решения задач в сфере цифровизации.

