Палладий начал неделю драматично

Начало новой недели для рынка палладия оказалось очень нервным: цена метала на бирже Comex опустилась до минимума с 29 марта. По данным на 15:38 мск, пишет ТАСС, его стоимость снижалась на 13,37%, опускаясь до 2058 долларов за тройскую унцию.
Впрочем, еще вчера участники торгов поняли, что погорячились с продажами — на рынке появился спрос. День палладий закончил на отметке 2105 долларов за тройскую унцию, замелив падение до 11,42%.
Напомним: палладий — драгоценный металл, активно применяющийся в автомобилестроении, химической промышленности, а также в производстве электроники. Крупнейший производитель палладия в мире — российская ГМК «Норильский никель», добывающая 41% всего палладия в мире.
Сколько нужно палладия?
Во время вчерашней торговой сессии цены на палладий резко упали — с 2290 до 2074 долларов за унцию — после чего рынок стабилизировался вблизи уровня 2150 долларов, подтверждает аналитик по товарным рынкам компании «Открытие Инвестиции» Оксана Лукичева. Падение, по ее словам, не было сюрпризом, так как с конца прошлой недели рынок палладия подвергался распродажам.
Триггером к снижению цен стало выступление в четверг главы ФРС США Джерома Пауэлла, в котором он сигнализировал рынку о высокой вероятности повышения процентной ставки сразу на 0,5% в ходе майского заседания. Заседание назначено на 3-4 мая 2022 года. Более того, продолжает аналитик, после выступления других представителей ФРС рынок начал закладывать высокую вероятность повышения процентной ставки на 0,5-0,75% в ходе июньского заседания. Ожидаемое ужесточение денежно-кредитной политики привело к массовому выходу инвесторов из рисковых активов — акций, облигаций. Выход инвесторов с товарных рынков объясняется закрытием прибыльных позиций с целью перебрасывания средств на другие рынки.
Дополнительное давление на рынок палладия оказывали ухудшающиеся перспективы по импорту металла в Китай, где продолжают расползаться локдауны, отмечает Лукичева. Ситуация в Китае вызывает опасения по поводу промышленного потребления металла. Кроме того, в автомобильной промышленности потребление продолжает снижаться из-за снижения производства автомобилей. В результате, по итогам 2022 года на мировом рынке вероятен избыток палладия.
В то же время, заключает эксперт, «Норникель» вчера сообщил о снижении производства палладия на 8% г/г в первом квартале 2022 года. А значит, переизбытка металла на рынке может не случиться. И это ограничит потенциал снижения цен.
Глядя на Поднебесную
Палладий начал новую неделю драматично, подтверждает главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман. В понедельник котировки металла падали к 2061 доллару, хотя ещё недавно, в апреле, они находились на рубежах 2500-2530 долларов. Падение последних дней связано прежде всего с общим настроением на рынке рисковых активов, включая производственные металлы.
Над ними довлеют два основных фактора, поясняет эксперт. Первый — грядущее и уже происходящее ужесточение денежно-кредитной политики ФРС США. На заседании 4 мая намечено новое повышение процентной ставки сразу с 0,5% до 1% с последующими увеличениями практически на каждом заседании до конца года. Это ограничит возможности привлечения средств в производство, снизит его рентабельность и спрос на сырьё.
Второй драйвер, продолжает Гойхман, — появившиеся в последние дни свидетельства новых ограничений в Китае в связи с подзабытой, казалось бы, пандемией. Это создаёт риски замедления экономики КНР, нарушений производственных и логистических цепочек и также сокращения потребности в сырье.
Палладий активно применяется, в частности, в автопроме, который крайне зависим не только от потребительского спроса, но и от бесперебойности поставок многочисленных компонентов. Кроме того, китайский автопром — один из «козырей» Поднебесной, важный для всего мира. Именно поэтому, указывает эксперт, фьючерсы на палладий острее других металлов отреагировали на обстановку в начале недели.
Однако затем сыграл свою роль технический фактор, продолжает Гойхман. Цены практически дошли до сильного уровня поддержки — мартовского минимума в 2027 долларов. Здесь располагаются значительные средства инвесторов на покупку. В результате, пробить этот рубеж не удалось, и уже к концу дня 25 апреля котировки отыграли часть потерь, вернувшись к 2122 долларам. С этих рубежей начался вторник, показывающий стабилизацию и проторговку котировок вблизи указанных границ.
В ближайшем будущем, предполагает Марк Гойхман, цены, вероятно, сохранятся в достигнутом широком диапазоне 2027-2500 долларов, который уравновешивает текущие драйверы своими техническими границами. В случае стабилизации обстановки в Поднебесной, есть смысл рассматривать покупки палладия с целями к верхним границам указанного коридора.