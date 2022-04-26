Палладий начал неделю драматично

Начало новой недели для рынка палладия оказалось очень нервным: цена метала на бирже Comex опустилась до минимума с 29 марта. По данным на 15:38 мск, пишет ТАСС, его стоимость снижалась на 13,37%, опускаясь до 2058 долларов за тройскую унцию.

Впрочем, еще вчера участники торгов поняли, что погорячились с продажами — на рынке появился спрос. День палладий закончил на отметке 2105 долларов за тройскую унцию, замелив падение до 11,42%.

Напомним: палладий — драгоценный металл, активно применяющийся в автомобилестроении, химической промышленности, а также в производстве электроники. Крупнейший производитель палладия в мире — российская ГМК «Норильский никель», добывающая 41% всего палладия в мире.

Сколько нужно палладия?

Во время вчерашней торговой сессии цены на палладий резко упали — с 2290 до 2074 долларов за унцию — после чего рынок стабилизировался вблизи уровня 2150 долларов, подтверждает аналитик по товарным рынкам компании «Открытие Инвестиции» Оксана Лукичева. Падение, по ее словам, не было сюрпризом, так как с конца прошлой недели рынок палладия подвергался распродажам.

Триггером к снижению цен стало выступление в четверг главы ФРС США Джерома Пауэлла, в котором он сигнализировал рынку о высокой вероятности повышения процентной ставки сразу на 0,5% в ходе майского заседания. Заседание назначено на 3-4 мая 2022 года. Более того, продолжает аналитик, после выступления других представителей ФРС рынок начал закладывать высокую вероятность повышения процентной ставки на 0,5-0,75% в ходе июньского заседания. Ожидаемое ужесточение денежно-кредитной политики привело к массовому выходу инвесторов из рисковых активов — акций, облигаций. Выход инвесторов с товарных рынков объясняется закрытием прибыльных позиций с целью перебрасывания средств на другие рынки.