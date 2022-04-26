Премьера – спектакль «Говорит Москва»

Пьеса «Говорит Москва» Юлии Поспеловой поставлена Данилом Чащиным для легендарной актрисы Натальи Теняковой.

Пьеса Юлии Поспеловой основана на книге дочери Сталина Светланы Аллилуевой «Двадцать писем к другу». Это история о том, как детский взгляд на отца, который для маленькой девочки воплощает целый мир, со временем меняется, как смерть мамы от аппендицита оказывается на самом деле самоубийством, как постепенно узнается правда и о других трагедиях, о которых слышала Светлана.

Монолог героини построен на документах, но с помощью драматурга он обретает изысканную, едва ли не поэтическую художественную форму. Это чувственная драма, ритмизованный монолог, завершающийся весьма парадоксально. Пьеса построена так, что мы только в процессе понимаем, кому принадлежит монолог. Героиня взрослеет и отказывается от иллюзий, присущих возрасту. Вместе с ней растет и страна. Все детские мечтания, сказочная реальность ребенка опадают: мир детства оказывается миром гибели, миром тревоги.

Режиссер Данил Чащин: «Это история про взросление. Про то, как в детстве ты живешь в самой счастливой стране, но постепенно начинаешь понимать, что не все так радужно. Что мир, оказывается, другой. Что страна вовсе не такая справедливая. Что твой отец чудовище. Светлана описывает одноклассника, с которым они дружили, а потом он исчез. Почему исчез? Позже она понимает, что его родителей арестовали. Когда они с классом едут в поезде к морю через Украину, то в окно она видит очень худых, изможденных людей. В это время в стране Голодомор. Так постепенно она начинает прозревать. Это немного похоже на фильм «Шоу Трумана», помните, когда герой плывет по морю и вдруг упирается в нарисованный задник. Вот и Светлана обнаруживает, что райский мир ее детства был фальшивым».

Молодой драматург Юлия Поспелова в тандеме с Данилом Чащиным выпускают уже третий спектакль в Московском Художественном театре — здесь идут с успехом их совместные работы «Лёха…» и «Мальва». Спектакль «Говорит Москва» вырос из второй части спектакля «Щепки», поставленного Данилом Чащиным в рамках режиссерской лаборатории «После революции (драматургия и проза 1920-1930-х)», прошедшей в МХТ им. А.П. Чехова в 2018 году.

Режиссер Данил Чащин: «У Юлии Поспеловой поэтический взгляд на мир, она даже пьесы свои пишет не в строчку, а в столбик. У ее пьес свой ритм, своя музыка. Для меня это соавтор, с которым можно вести диалог. Мне нравится, что она не держится за каждую свою строчку. Ее пьесы это уже режиссура, потому что Юля отвечает не только за буквы, но и за смыслы, придумывает образы, ходы».