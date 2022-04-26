Премьера спектакля «Арбенин. Маскарад без слов» по пьесам М.Ю Лермонтова «Арбенин» и «Маскарад»

Тело актера, его внутреннее «немое» состояние души становится в этой постановке основным инструментом.

Каждому времени - свой «Маскарад». Сегодня он без слов. Тютчевское «мысль изреченная есть ложь» - как никогда актуально. Словом можно обмануть, телом это сделать сложнее. И Сергей Землянский это знает наверняка. Он сочиняет точную, умную, тонкую пластическую партитуру, раскрепощая актеров и вытаскивая из них эмоциональную правду. Любовь, ревность, зависть, сомнения, ненависть, страсть – чувства, которые захватывают лермонтовских персонажей и для выражения которых в «Маскараде» Землянского не нужны слова. Язык тела скажет гораздо больше.

Художник Максим Обрезков создает лаконичное монохромное пространство. Здесь герои вальсируют среди черных глянцевых обелисков, напоминающих надгробия, а представители высшего общества превращаются в кукольную неразличимую массу – с масках-шлемах с впалыми, черными глазницами. Образ куклы становится здесь одновременно и чем-то зловещим, и, одновременно, символизирует утраченное, фарфоровое счастье.

Важно отметить, что премьера этого спектакля не только объединила артистов двух театральных коллективов, но и стала первой постановкой для новой Сатиры. Это важный и ответственный шаг, безусловно, является еще и серьезным экспериментом. Новый художественный руководитель Театра сатиры Сергей Газаров на встрече с прессой подчеркнул, что подобные творческие эксперименты возможны сегодня благодаря фонду «Искусство, наука и спорт» Алишера Усманова, ставшему в этом сезоне генеральным партнером театра. Поддержка фонда позволяет браться за масштабные постановки, воплощать в жизнь творческие идеи в различных жанрах и формах, экспериментировать с новыми направлениями. Иными словами, меценатство для новой Сатиры - это возможность для творческого разнообразия и самовыражения.