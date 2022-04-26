Пушилин: остающиеся на «Азовстали» боевики просят об эвакуации в Турцию

Украинские боевики, которые сейчас заблокированы на территории металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе, в последнее время стали просить об эвакуации в Турцию.

Об этом заявил глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин. По его словам, боевики, выходят на военных ДНР и России, чтобы поторговаться, как им лучше сдаться, передаёт ТАСС.

«Требуют или просят – непонятно, как правильно, но Киеву они не особо доверяют, – подчеркнул он. – У них в последних просьбах идёт эвакуация не в Киев, не на часть, подконтрольную Украине, а они хотят бежать в Турцию».

Как отметил Пушилин, в Турции они хотят разоружиться.

«Они предлагают: "Мы с оружием выйдем, доплывем до Турции, а там разоружимся". Вот то, что сейчас звучит, — рассказал руководитель ДНР.

Глава ДНР при этом подчеркнул, что участники «Азова» являются военными преступниками, которых ждёт трибунал.

«Если мы говорим об "Азове", то это военные преступники, их ждёт или долгий срок в тюрьме, или трибунал и соответствующее решение. По-другому просто быть не может», – резюмировал Пушилин, добавив, что много общался в Мариуполе с местными жителями, которые рассказывали, какого ужаса натерпелись от украинских националистов.

