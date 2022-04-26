Путин и Эрдоган провели переговоры

Глава России Владимир Путин провёл телефонные переговоры со своим турецким коллегой Реджепом Эрдоганом.

Об этом в ходе ежедневного брифинга рассказал журналистам руководитель президентской пресс-службы Дмитрий Песков. По его словам, лидеры двух стран обсуждали ситуацию на Украине, передаёт РИА Новости.

«Я действительно могу подтвердить, что разговор Путина с Эрдоганом состоялся. И могу подтвердить, что, действительно, там обсуждалась Украина. Более развернутую информацию мы дадим позже», – сказал представитель Кремля.

Ранее Эрдоган во время своего общения с журналистами подчеркнул, что в ходе беседы с Путиным обирается предложить президенту России очередной раунд переговорного процесса делегаций Москвы и Киева в Стамбуле.

Напомним, во время встречи с генеральным секретарем ООН Антонио Гутеррешем, состоявшейся в Анкаре, Эрдоган выразил мнение, что Москва и Киев должны поддерживать Стамбульский переговорный процесс по Украине.

