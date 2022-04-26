Росгвардия привезла продовольствие для жителей Харьковской области

Росгвардия передала более шести тонн продовольствия жителям Харьковской области Украины, передает РИА Новости, ссылаясь на сообщение пресс-службы ведомства.

«Росгвардейцы на четырех грузовиках доставили более 500 продуктовых наборов весом более 6 тонн, а также предметы первой необходимости жителям населенных пунктов Изюм, Кунье и Веселое Харьковской области», - говорится в сообщении.

Местные жители получили различные крупы, муку, консервированные овощи, макаронные изделия, мясные и рыбные консервы, а также чай, кофе и сладости. Гуманитарный набор включает в себя также средства личной гигиены и бутилированную воду.

В ведомстве добавили, что военные врачи Росгвардии расспросили жителей о проблемах со здоровьем и оказали помощь нуждающимся. 23 гражданам были выданы медикаменты. Перед началом акции группы ведомства по разминированию провели инженерную разведку районов раздачи продовольствия и прилегающей территории.