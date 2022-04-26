Россия стала третьим крупнейшим производителем мяса индейки в мире после США и Германии и заняла второе место в Европе, произведя в 2021 году 400 тысяч тонн индюшатины во всех категориях хозяйств, передает консалтинговое агентство AGRIFOOD Strategies.

За последние пять лет российские производители индейки поднялись в рейтинге с седьмого до третьего места в мире, почти удвоив выпуск продукции с 226 470 до 400 030 тон, что позволило им обогнать ведущих производителей индюшатины в Европе Польшу, Италию и Францию.

Несмотря на объективные трудности, стоявшие перед всем животноводческим сектором России в 2021 году, индейкиоводство не только окончательно сформировалось как отдельная отрасль, но и позволило сохранить предложение на отечественном рынке мяса птицы на уровне 2020 года, скомпенсировав сокращение выпуска курятины.

Столь высоких показателей отрасль по производству индейки в России достигла благодаря значительным инвестициям со стороны крупных, средних и мелких производителей, постоянно растущей популярности индейки у российских потребителей как «здорового» вида мяса, а также расширению взаимодействия поставщиков с розничными сетями и оптовыми покупателями, говорится в пресс-релизе агентства.

В мае прошлого года у производителей индейки появился свой союз - Национальная ассоциация производителей индейки (НАПИ), объединившая более 80% отечественных индейководческих компаний и десятки фирм-поставщиков технологий и оборудования, говорится в документе.

