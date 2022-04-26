«Ростех» будет разрабатывать в Узбекистане интеллектуальные системы городской безопасности

Входящий в «Ростех» холдинг «Швабе» подписал соглашение с узбекским разработчиком IТ-решений для транспортной и городской безопасности TECH AGE.

Как сообщается на сайте госкорпорации, стороны намерены совместно внедрять в инфраструктуру городов Узбекистана интеллектуальные транспортные системы (ИТС).

«Основными направлениями сотрудничества холдинга "Ростеха" и TECH AGE станут развитие на улицах городов Узбекистана ИТС, создание ситуационных центров с использованием технологий "Безопасного города", установка на магистралях республики систем весогабаритного контроля "Швабе" и комплексов фотовидеофиксации, в том числе с функцией распознавания лиц», — указывается в пресс-релизе.

Уточняется, что соглашение подписали замгендиректора «Швабе» по развитию продаж, маркетингу и сервисной поддержке гражданской продукции Сергей Дмитроченко и учредитель TECH AGE Александр Пак на выставке «Иннопром» в Ташкенте.

Холдинг «Швабе» реализует инфраструктурные проекты по улучшению качества жизни в городах. Предприятие разрабатывает «умные» технологии и системы для безопасности и организации дорожного движения. «Созданная в партнерстве со столичным ЦОДД интеллектуальная транспортная система ежедневно дает осязаемые результаты на улицах Москвы: способствует снижению аварийности, уменьшает пробки, помогает оптимизировать движение пассажирского транспорта и т.д. Этот опыт, безусловно, интересен нашим международным партнерам», — отметил исполнительный директор «Ростеха» Олег Евтушенко.

В рамках соглашения предполагается также создать «Дорожную службу», которая будет заниматься оптимизацией транспортных потоков и обеспечивать современный уровень безопасности всех участников дорожного движения.

Александр Пак подчеркнул, что приоритеты компании TECH AGE связаны с заботой о безопасности и комфорте городских жителей. «Наши партнеры обладают необходимыми компетенциями и ресурсами, которые при совместных усилиях помогут эффективно решить существующие задачи управления городским и междугородним транспортом, а также усовершенствовать информационные системы республики с помощью строительства новых центров обработки данных и ситуационных центров», — сказал он.

Ранее «Эксперт» писал о том, что инженеры «Швабе» разработали уникальный материал, который будет использоваться учеными холдинга «Российские космические системы» (РКС, госкорпорация «Роскосмос») при создании нового поколения орбитальных сканирующих устройств для группировки малых спутников дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ).