Рубль, наконец, притормозил рост, рынок акций подпрыгнул

В течение дня торги рублем проходили без единого тренда, чуть ниже отметки 73 руб. за доллар. Однако в последние минуты торгов, когда крупные экспортеры со своей продажей валюты уже закончили рабочий день, спекулянты, воспользовавшись низкой ликвидностью рынка, предприняли попытку сломить нисходящий тренд по паре доллар-рубль. В результате, по итогам дня рубль снизился к доллару на 0,5%.
Технически рубль выглядит локально перекупленным — спекулянты уже днем начали фиксировать прибыль по отрытым на укрепление рубля позициям.
Кроме того, рубль в паре с долларом сегодня вошел в зону сильнейшей технической поддержки 70-73, где в прошлом году всегда наблюдалось усиление покупок доллара против рубля. В начале же торгов рубль рос к доллару более чем на процент. Таким образом, можно говорить, что «проторговка» диапазона 70-73 руб. за доллар началась.
Многие аналитики советуют покупать доллар и в нынешних его ценах в расчете на движение курса в район 80 руб. за доллар, и это также сказалось на настроениях инвесторов.
Наконец, приближаются майские праздники с длинными неторговыми днями и низкой ликвидностью рынка в межпраздничные дни. В условиях высоких политических рисков вполне логичен повышенный спрос на валюту и желание экспортеров попридержать ее.
Но пока предложение экспортной валютной выручки будет превышать спрос на доллары и евро, рубль обречен на укрепление. И чем больше будет период консолидации или даже временного ослабления российской валюты, тем мощнее будет ее последующий рывок.
В зеленый цвет окрасились сегодня российские акции: Индекс Мосбиржи подскочил на 6%. Обычно сильный рост акций после фазы длительно падения происходит во многом благодаря закрытию шортов. Но сейчас необеспеченная продажа акций запрещена. Никаких позитивных новостей для рынка не поступало. Поэтому сегодняшний мощный отскок выглядит отчасти неожиданным — если не принимать во внимание, что ликвидность рынка акций очень мала, и даже покупки относительно небольшим объемом средств способны спровоцировать сильные движения котировок.
Лучше рынка сегодня выглядел финансовый сектор, падавший сильнее других в предыдущие дни. Так, на 9,4% вырос Сбербанк, на 8,7% подорожали расписки материнской компании банка «Тинькофф», на 10% подорожал малоликвидный Московский кредитный банк.
Можно объяснить это тем, что в ближайшую пятницу Банк России снизит ключевую ставку, чем оживит рынок кредитования и повысит прибыль банков. Но это событие ожидается уже давно, и еще вчера рынок повышение ставки в котировки банков не закладывал.
В лидерах роста сегодня был и «Лукойл» (+9,2%). Похоже, что инвесторы «переварили» решение Вагита Алекперова покинуть пост главы компании. Постепенно приходит понимание, что уход даже столь значимой фигуры никак не может привести к падению бизнеса компании на треть, а именно такую часть капитализации потерял «Лукойл» с начала апреля.
Вторую строчку в числе лидеров по приросту стоимости акций занял «Газпром» с результатом +9,5%. Эта бумага — одна из самых сильных на российском рынке. Из анализа сообщений СМИ складывается впечатление, что большинство «недружественных стран» прейдут на утвержденную президентом РФ Владимиром Путиным схему оплаты российского газа, что и поддерживает сейчас котировки газовой монополии. А вот все заявления западных политиков о скором отказе от российского газа пока остаются лишь словами, и не подтверждаются ни заключенными контрактами, ни даже соглашениями о намерениях таковых.
Аналитики прогнозируют, что в текущих условиях «Газпром» вполне может выплатить дивиденды за прошлый год. Если такое решение будет объявлено, оно станет еще одним толчком для роста котировок компании. Акции «Газпрома» стоит держать в портфелях и докупать на просадках.
Фундаментально перспективная не менее «Газпрома» «Роснефть» выросла на скромные 0,6%, несмотря на подорожавшую до $104,5 за баррель нефть. Отчасти такая динамика связана с тем, что, по сообщениям СМИ, «Роснефть» пыталась продать нефть с авансовыми платежами за рубли, но покупателей по такой схеме не нашлось. Возможно, на покупку акций «Роснефти» просто не хватило ликвидности рынка.
В целом сегодняшний отскок не говорит о прекращении нисходящего тренда. Скорее всего, завтра-послезавтра мы увидим фиксацию спекулятивной прибыли и возвращение Индекса Мосбиржи в нисходящий канал.