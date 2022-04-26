Рубль, наконец, притормозил рост, рынок акций подпрыгнул

В течение дня торги рублем проходили без единого тренда, чуть ниже отметки 73 руб. за доллар. Однако в последние минуты торгов, когда крупные экспортеры со своей продажей валюты уже закончили рабочий день, спекулянты, воспользовавшись низкой ликвидностью рынка, предприняли попытку сломить нисходящий тренд по паре доллар-рубль. В результате, по итогам дня рубль снизился к доллару на 0,5%.

Технически рубль выглядит локально перекупленным — спекулянты уже днем начали фиксировать прибыль по отрытым на укрепление рубля позициям.

Кроме того, рубль в паре с долларом сегодня вошел в зону сильнейшей технической поддержки 70-73, где в прошлом году всегда наблюдалось усиление покупок доллара против рубля. В начале же торгов рубль рос к доллару более чем на процент. Таким образом, можно говорить, что «проторговка» диапазона 70-73 руб. за доллар началась.

Многие аналитики советуют покупать доллар и в нынешних его ценах в расчете на движение курса в район 80 руб. за доллар, и это также сказалось на настроениях инвесторов.

Наконец, приближаются майские праздники с длинными неторговыми днями и низкой ликвидностью рынка в межпраздничные дни. В условиях высоких политических рисков вполне логичен повышенный спрос на валюту и желание экспортеров попридержать ее.

Но пока предложение экспортной валютной выручки будет превышать спрос на доллары и евро, рубль обречен на укрепление. И чем больше будет период консолидации или даже временного ослабления российской валюты, тем мощнее будет ее последующий рывок.

В зеленый цвет окрасились сегодня российские акции: Индекс Мосбиржи подскочил на 6%. Обычно сильный рост акций после фазы длительно падения происходит во многом благодаря закрытию шортов. Но сейчас необеспеченная продажа акций запрещена. Никаких позитивных новостей для рынка не поступало. Поэтому сегодняшний мощный отскок выглядит отчасти неожиданным — если не принимать во внимание, что ликвидность рынка акций очень мала, и даже покупки относительно небольшим объемом средств способны спровоцировать сильные движения котировок.